ارتفاع المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة 3.25% بختام تعاملات جلسة الأربعاء

كتب هانى الحوتى

أنهت البورصة المصرية ، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع للمؤشرات، باستثناء مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة، وسط أحجام تداول مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 22 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.013 تريليون جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 3.25% ليغلق عند مستوى 15557 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.43% ليغلق عند مستوى 2733 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 3.08% ليغلق عند مستوى 18862 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 3.22% ليغلق عند مستوى 6399 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.67% ليغلق عند مستوى 2911 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 4339 نقطة.