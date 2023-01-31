وأعلنت وزارة الخارجية التايوانية - وفق ما نقلته وكالة الأنباء المركزية التايوانية اليوم الثلاثاء، أن ديفيدسون جزء من وفد مكون من ستة أعضاء من المكتب الوطني للبحوث الآسيوية، وهو مركز أبحاث مقره الولايات المتحدة ومن المقرر أن تجتمع المجموعة مع الرئيسة التايوانية تساي إنج ون وكبار المسؤولين في مجلس الأمن القومي ووزارة الدفاع الوطني ووزارة الشؤون الاقتصادية ومجلس شؤون البر الرئيسي.

وقالت وزارة الخارجية إن أعضاء الوفد سيزورون أيضا منظمتين غير حكوميتين تمولهما الحكومة، وهما معهد أبحاث الدفاع والأمن الوطني ومؤسسة تايوان للديمقراطية، لتبادل وجهات النظر حول قضايا الأمن الإقليمي خلال فترة إقامتهم التي تنتهي في 4 فبراير.

إلى ذلك، أعربت حكومة تايوان اليوم عن اهتمامها بعقد اجتماع شخصي بين رئيسة البلاد تساي إنج ون ورئيس جمهورية التشيك المنتخب حديثا بيتر بافل بعد اقتراح الأخير بالفكرة خلال مكالمة هاتفية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية التايوانية جيف ليو "لقد أعرب الرئيس المنتخب عن استعداده (للقيام بذلك) ،ستبذل وزارة الخارجية قصارى جهدها لدعم أي شيء يمكن أن يعمق الشراكة بين تايوان وجمهورية التشيك".

وكانت آخر مرة أجرت فيها تساي مكالمة هاتفية علنية مع زعيم غير حليف في 2 ديسمبر 2016، مع الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب،

وتعليقًا على المكالمة، قال ليو إنه دليل ملموس على أن تايوان أقامت شراكة قوية مع دول وسط وشرق أوروبا في السنوات الأخيرة.