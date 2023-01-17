ونقلت صحيفة (تايوان نيوز) اليوم عن وزارة الدفاع: إنه "رداً على ذلك، أرسلت تايوان طائرات وسفنًا بحرية واستخدمت صواريخ أرضية لمراقبة طائرات وسفن جيش التحرير الشعبى الصينى".

وأكدت الوزارة أنه "لم تعبر أي طائرة تابعة لجيش التحرير الشعبي الصيني خط الوسط لمضيق تايوان خلال هذا الوقت".

وحتى الآن هذا الشهر، أرسلت بكين 217 طائرة عسكرية و57 سفن بحرية حول تايوان. ومنذ سبتمبر 2020، زادت الصين من استخدامها لتكتيكات المنطقة الرمادية من خلال إرسال طائرات بشكل روتيني إلى منطقة تحديد الدفاع الجوي في تايوان.

وتُعرَّف تكتيكات المنطقة الرمادية بأنها "جهد أو سلسلة من الجهود تتجاوز ردع الدولة المستقرة، والتأكيد على محاولة تحقيق الأهداف الأمنية لدولة دون اللجوء إلى الاستخدام المباشر والكبير للقوة".