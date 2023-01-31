محافظ جنوب سيناء يطلق مسابقة الأم المثالية التابعة لوزارة التنمية المحلية

أطلق اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إشارة بدء مسابقة الأم المثالية التابعة لوزارة التنمية المحلية لاختيار الأمهات صاحبات قصص النجاح من الديوان العام ومجالس المدن التى تنطبق عليهن الشروط لتكريمهن.

جاء ذلك خلال عرض الدكتورة هناء إبراهيم ندا مسؤول وحدة تكافؤ الفرص بالمحافظة، بحضور الدكتورة إيناس سمير نائب المحافظ، واللواء أحمد الإسكندرانى، السكرتير العام، واللواء محمد شعير السكرتير العام المساعد.

وأشارت مسؤول وحدة تكافؤ الفرص، إلى أن شروط وضوابط المسابقة، أن تكون من إحدى العاملات بالديوان العام ومجالس المدن، وأن يكون لها قصة كفاح وعطاء واضح فى الأسرة والمجتمع، وألا يقل سن الأم المتقدمة عن 50 عاما و45 عاما للام من ذوى الهمم أو لديها أطفال ذوى همم، ولا يزيد عدد الأبناء عن 5 أبناء.

ولفتت ندا إلى أن الاوراق المطلوبة هى صورة الرقم القومى، وإقرار الحالة الاجتماعية مرفق به شهادة ميلاد، شهادات ومؤهلات الأبناء، وشهادات تأهيل للأبناء من ذوى الهمم، ورقم تليفون، وكتابة قصتها فى 10 أسطر، وترسل المستندات إلى مبنى المجلس القومى للمرأة لاختيار من تنطبق عليها الشروط.