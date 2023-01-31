محافظ جنوب سيناء يبحث الاستعداد لشهر رمضان ودعم الأسر الأولى بالرعاية

جنوب سيناء _ ياسر عامر

بحث اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، استعدادات المحافظة لشهر رمضان المعظم وتوفير الدعم للأسر الأولى بالرعاية والمرأة المعيلة بجميع مدن المحافظة والتجمعات البدوية، وذلك خلال الاجتماع الذى ترأسه المحافظ بمكتبه بمدينة شرم الشيخ، بحضور الدكتورة إيناس سمير، نائب المحافظ، واللواء أحمد الإسكندراني، السكرتير العام، واللواء محمد شعير السكرتير العام المساعد، واللواء محمود عيسي، مفوض المحافظ للتخطيط والتنفيذ والمتابعة، ومدير عام الأوقاف، والشئون المالية بالمحافظة، وعدد من مديري المديريات والإدارات المعنية بالمحافظة.

وصدق المحافظ خلال الاجتماع علي خطة توزيع المواد الغذائية واللحوم الواردة من وزارة الأوقاف علي جميع مدن المحافظة، تشمل المواد الغذائية "5 أطنان" عبارة عن أرز وسكر وزيت ودقيق، بالاضافة لـ2 طن لحوم، يتم توزيعها علي المواطنين بجميع مدن المحافظة المسجلين في تكافل وكرامة، والمرأة المعيلة والأرامل والمطلقات والأيتام، وغير القادرين علي الكسب.

كما تابع المحافظ معارض أهلا رمضان بمدن المحافظة ، مشددا علي استمرارها بجميع المدن وتوافر السلع بها بأسعار مخفضة للمواطنين مع توفير السلع والمواد الغذائية عن طريق القوافل التابعة لمشروع الخدمة الوطنية لمحاربة الغلاء ومنع احتكار السلع من التجار، كما تابع المحافظ خلال الاجتماع مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي 2022 / 2023 بجميع مدن المحافظة.