مؤشر الفساد فى أوروبا يضع المجر فى المقدمة.. تعرف على القائمة

أفادت منظمة الشفافية الدولية، اليوم الثلاثاء، بأن المجر لديها أسوأ سجل فساد فى القطاع العام فى الاتحاد الأوروبي.

وقالت المنظمة - فى تقرير نقلته مجلة بولتيكو الأوروبية - إن الدنمارك سجلت الأفضل فى مؤشر مدركات الفساد لعام 2022، بينما سجلت فنلندا والسويد المرتبة الثانية والثالثة على التوالى بينما تذيلت المجر وبلغاريا ورومانيا القائمة فى مجموعة الاتحاد الأوروبي.

وتتصدر الدنمارك وفنلندا - أيضًا - التصنيف العالمى، حيث تعادلت الأخيرة مع نيوزيلندا وذلك بفضل "مؤسساتها الديمقراطية القوية واحترامها لحقوق الإنسان"، فى حين أن سوريا وجنوب السودان والصومال "المتورطون فى نزاعات مطولة" يتزيلون القائمة العالمية.

وشهدت لوكسمبورج والمملكة المتحدة والنمسا انخفاضًا كبيرًا فى درجاتها منذ عام 2017، فى حين أن أيرلندا هى الدولة العضو الوحيدة فى الاتحاد الأوروبى التى تحسنت نتيجتها، كما حسنت مولدوفا، التى حصلت على وضع مرشح الاتحاد الأوروبى فى يونيو الماضى، من نتيجتها.

ويستخدم المؤشر بيانات المسح بناءً على مقابلات مع خبراء ورجال أعمال من مصادر مختلفة (بما فى ذلك البنك الدولى والمنتدى الاقتصادى العالمي) لتصنيف 180 دولة حول العالم وفقًا لمستوى الفساد المتصور لديهم، على مقياس من 0 - مما يعنى فاسدة جدا إلى 100 نقطة تعنى نزيهه جدا.