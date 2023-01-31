بودابست (أ ش أ)

أعربت رئيسة المجر كاتالين نوفاك عن احترام بلادها للشعب الروسى، لافتة إلى أن المجر كدولة عضو فى الناتو والاتحاد الأوروبى، تدعم موقف حلفائها فى القضية الأوكرانية.

وأضافت نوفاك، وفقا لقناة "روسيا اليوم"، اليوم الثلاثاء، أن بلادها ليس فقط تؤيد السلام بشكل عام، بل تسعى أيضا إلى وقف إطلاق النار والوقوف إلى جانب الأوكرانيين، ومساعدتهم على تجاوز أزمتهم الراهنة. وأشارت إلى أن روسيا دولة عملاقة، ولها دور محدد تاريخيًا، وتتمتع بثقافة غنية تختلف في نواح كثيرة عن ثقافتنا، مؤكدة أن الاقتصاد الروسي يعد واحدا من أقوى الاقتصادات في العالم .

وكان رئيس وزراء المجر، فيكتور أوربان، رجح أن تستغرق مفاوضات التسوية حول أوكرانيا شهورا أو حتى سنوات.

ونقلت وكالة أنباء "تاس" تصريحات أوربان، داعيا لإطلاق مُبكر لعملية التفاوض، ومحذرا من خطورة تصعيد النزاع.

يُشار إلى أن المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، قال في وقت سابق إنه لا تتوافر حاليا أي ظروف للمفاوضات مع أوكرانيا، سواء بحكم القانون أو بحكم الواقع.

كما لفت بيسكوف إلى أنّ هذا يتضح من تصريحات كييف أو من العلل القانونية للسلطات الأوكرانية حول استحالة التفاوض.