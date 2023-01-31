وأضافت نوفاك، وفقا لقناة "روسيا اليوم"، اليوم الثلاثاء، أن بلادها ليس فقط تؤيد السلام بشكل عام، بل تسعى أيضا إلى وقف إطلاق النار والوقوف إلى جانب الأوكرانيين، ومساعدتهم على تجاوز أزمتهم الراهنة.

وأشارت إلى أن روسيا دولة عملاقة، ولها دور محدد تاريخيًا، وتتمتع بثقافة غنية تختلف في نواح كثيرة عن ثقافتنا، مؤكدة أن الاقتصاد الروسي يعد واحدا من أقوى الاقتصادات في العالم .