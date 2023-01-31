رئيس الكنيسة الأسقفية يودع سفير مفوضية الأمم المتحدة بالقاهرة

كتب: محمد الأحمدى

ودع الدكتور سامى فوزى رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، بابلو ماتيو ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة بالقاهرة فى زيارة ودية، وذلك قبيل انتهاء مدة عمله فى مصر.

وأثنى الطرفين على دور مصر الريادى فى خدمة ورعاية اللاجئين بالإضافة للخدمة التى تقدمها مفوضية الأمم المتحدة لهم بداية من دخولهم إلى مصر.

وشكر رئيس الأساقفة ممثل المفوضية علي فترة عمله في مصر خلال السنة والنصف الماضيين والذي كان لهم تأثير كبير في مهام خدمة اللاجئين، وتوطيد سبل التعاون مع الكنيسة الأسقفية من خلال مشروع سبل المعيشة التابع لقطاع خدمة اللاجئين بالكنيسة.

زار الدكتور سامى فوزي، رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية بمصر نيافة الأنبا توماس عدلى مطران إيبارشية الجيزة والفيوم وبنى سويف للأقباط الكاثوليك، برفقة القس يشوع يعقوب العميد المساعد بكاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك وذلك بمقر أسقف الكاثوليك، بمدينة السادس من أكتوبر.

تجاذب الطرفين أطراف الحديث حول تقوية العلاقات التى تجمعهما فى ظل الاهتمامات المشتركة، حيث أكد رئيس الأساقفة على أواصر المحبة التى تجمعهم، كما تحدثوا عن بعض القضايا التى تهم الكنيسة المعاصرة فى الوقت الحالي.

وافتتح منذ أيام دكتور سامى فوزى رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية حفل إطلاق إنجيل مرقس بلغة الإشارة بحضور الأنبا إسطفانوس أسقف ببا والفشن وبالشراكة مع دار الكتاب المقدس.

ورحب رئيس الأساقفة بالحضور قائلًا: أشكر الله لأجل كل من ساهم فى هذا العمل إذ أن الكتاب المقدس هو كلمة الله التى بدونه ستنتهى الديانه المسيحية بالإضافة لأنه كتاب معاصر لأنه نافع للتقويم والتوبيخ والتعليم فمن خلاله نتعلم كيف نحيا.

وأضاف رئيس الأساقفة: الكتاب المقدس يقومنا ويعيدنا للطريق الصحيح إذ يدربنا أن نفعل ما لا نستطيع أن نفعله بمفردنا فهو يعطينا الأدوات اللازمة لتحقيق رؤية الله لحياتنا.

كما أرسل البابا تواضروس بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية كلمة تحية مصورة قال فيها: أحيى الكنيسة الأسقفية ورئيس الأساقفة سامى فوزى على هذا المجهود الذى قام به أبناء الكنيسة فى إعداد إنجيل مرقس بلغة الإشارة فالذين فقدوا نعمة السمع والكلام يجب أن نخدمهم أيضا.

واستكمل البابا تواضروس: كلمة الله يجب أن تكون متاحة بجميع الأشكال، فكان يجب أن نلتفت لاحتياج أبنائنا من الصم وضعاف السمع ليعيشوا كما يحق لإنجيل المسيح، مختتمًا: تحيه للقائمين على المشروع وانتظر المزيد من ترجمة كلمة الله لأبنائنا من الصم.

وألقى الأنبا أسطفانوس أسقف ببا والفشن والذى حضر ممثلا عن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية كلمة قال فيها: إنجيل مرقس هو إنجيل الشباب لأن آياته قصيرة وأحداثه سريعة وكثيرة وهذا ما يروق للشباب فإن إصحاحاته قليلة لذلك تسهل ترجمته كبداية لخدمة أبناءنا الصم.

حضر حفل الافتتاح مهندس أمير الهامى المدير العام لدار الكتاب المقدس، مهندس ألبرت فوزى مدير قطاع النشر، هانى جاب الله نائب مدير قطاع المبيعات لإدارة الفروع، هانى نجيب مدير العلاقات العامة، منال جندى مدير قسم التحرير، چوزيف سميرمدير قسم الانتاج الرقمي، لويس نجيب مدير قسم المعلومات، و عماد فاروق مسئول الاعاقة الذهنية بالمجمع المقدس، و جاى الياس مدير هيئة سييد و آيرون جوشوا وكيسى جوشوا، وحضر أيضًا من هيئة دوور جيريد اوماندى، والقس ايفند هارالدسيد وجيرجى نادوكى من هيئة اتحاد الكتاب المقدس، و من الكنيسة الأسقفية القس اميل نبيه والقس يشوع يعقوب عميد مساعد بكاتدرائية جميع القديسين و القس كلمنت الفونس بالإضافة لفريق الترجمة أستاذة كلير غايس و أستاذ رامز بخيت ودكتورة مارى إسحاق مديرة وحدة الصم ومايكل عادل منسق مشروع ترجمة الكتاب المقدس.

جدير بالذكر أن مشروع ترجمة لغة الإشارة استغرق ست سنوات والتى شملت مرحلة التأسيس والتدريب والترجمة ومراجعة الجهات المشرفة والنشر.