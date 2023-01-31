السجن 3 سنوات لمتهم بالشروع فى قتل شخص بسوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الثلاثاء بمعاقبة المتهم " ع.ع" بالسجن 3 سنوات، لاتهامه بالشروع في قتل المجنى عليه "ح.م" بدائرة مركز المراغة.

تعود أحداث القضية إلى عام 2020 بدائرة مركز المراغة عندما تلقى رئيس المباحث، بلاغا من المجني عليه مفاده قيام المتهم بالتعدى عليه بسلاح كان بحوزته مما أحدث إصابته وتم نقله إلى المستشفى للعلاج.

وكشفت التحريات وجود خلافات بين المتهم والمجنى عليه مما أسفر عن قيام المتهم بالتعدى عليه بسلاح وإحداث إصابته، وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.

كانت محكمة جنايات سوهاج قد قضت بمعاقبة المتهم ط.ف" بالسجن 3 سنوات لاتهامه بالترويج للعملات الورقية فى السوق السوداء مقابل مبالغ مالية بدائرة مركز أخميم ."