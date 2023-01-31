الاهتمام بصعيد مصر.. اعرف مشروعات حياة كريمة بقرية وادى الصعايدة بأسوان

أسوان- صلاح المسن

تحدث مبادرة حياة كريمة نقلة نوعية فى مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالقرى المستهدفة فى مختلف القطاعات فضلا عن دورها فى توفير المزيد من فرص العمل لأهالينا فى تلك القرى من خلال مشاركتهم فى تنفيذ مختلف المشروعات التنموية والخدمية التى يتم إقامتها فى إطار المبادرة الرئاسية، وتوفير كافة الخدمات اللائقة للمواطنين فى الريف فى أكثر من 4500 قرية و30 ألف تابع تستهدف تغيير حياة المواطنين إلى الافضل وتحسين جودتها لما يقرب من 60 مليون مواطن أى أكثر من نصف سكان مصر.

واستحوذت محافظات الصعيد كافة على 96.8% من جملة الاعتمادات المنفذة بمبادرة حياة كريمة.

مبادرة "حياة كريمة" نقطة تحول للأفضل فى كل شىئ، التعليم والصحة والاسكان والمياه والكهرباء والغاز الطبيعى ومشروعات التبطين وغيرها وتعد شاهد عيان على إنجازات الجمهورية الجديدة بقرى ونجوع محافظة أسوان.

ففى قرى محافظة أسوان يجرى العمل على نهو مشاريع اسكان واسواق ومواقف سيارات حضارية وتوصيل شبكات الغاز الطبيعى للمنازل، وإنشاء مدارس جديدة وتطوير مدارس اخرى، وانشاء مستشفيات حديثة، وكذلك تدشين محطات مياه شرب ومحطات صرف صحى ومشروعات خدمية فى شتى المجالات.

وتتواصل معدلات تنفيذ مشروعات حياة كريمة والتى تشمل فى مرحلتها الأولى قرى مراكز إدفو وكوم أمبو ونصر النوبة بإجمالى 1231 مشروع، وبتكلفة تصل لحوالى 26.8 مليار جنيه بمختلف قطاعات العمل العام.

ومن القرى المدرجة بمحافظة أسوان، قرية وادى الصعايدة بمركز إدفو والتى تضم 6 قرى فرعية وتوابع بإجمالى 40 ألف نسمة، تشمل مشروع تطوير مدرسة عمرو بن العاص للتعليم الأساسى بنسبة 100%، بالإضافة إلى مشروعات إنشاء المجمع الخدمى والمجمع الزراعى ومشروع إنشاء مجمع الخدمات الحكومية يأتى ضمن 31 مجمع على مستوى محافظة أسوان.

يضم مكاتب خدمات للإدارة المحلية والتضامن الإجتماعى والتموين والسجل المدنى والشهر العقارى ومركز تكنولوجى من أجل تخفيف أعباء ومشقة تنقل المواطنين بين القرى والمدن

ومجمع الخدمات الزراعية يأتى ضمن 31 مجمع، ويشمل وحدة بيطرية وجمعية زراعية وإرشاد زراعى ومخزن للأسمدة.

ومن ضمن المشاريع مدرسة السماحة وكوبرى ترعة الأشراف ونقطة إسعاف الشهامة بنسب 99 % لكل مشروع، علاوة على مشروع إنشاء وحدة التضامن بقرية عمرو بن العاص، ومن المشروعات الجارية أيضا، مشروع إحلال وتجديد شبكة الكهرباء بالقرية الرئيسية وتوابعها بنسب 95 % لكل منهما، فضلاً عن مشروع إنشاء مركز شباب الشهامة، ومشروع إنشاء وحدة مطافئ وادى الصعايدة بنسبة 80 % لكل منهما، وأيضاً مشروع رفع كفاءة مركز شباب عمرو بن العاص بنسبة 60%.

وتشمل مشروعات المبادرة الرئاسية مختلف القطاعات الخدمية، منها مشروعات إحلال وتجديد خطوط وشبكات الكهرباء، وكذلك مشروعات تغيير الخطوط وتجديد شبكات الكهرباء من محولات وأعمدة، وتتواصل نجاحات مشروعات المبادرة الرئاسية.

وذلك بالتوازى مع تنفيذ مشروع مد وتدعيم شبكات الكهرباء بالقرية الرئيسية وتوابعها، لتساهم هذه المشروعات فى تحسين مستوى المعيشة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة بالقرية وتوابعها وعلى رأسها خدمات توصيل الكهرباء. علاوة على مشروع إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب. ومشروع إحلال وتجديد شبكة الكهرباء ما بين إحلال محولات وأعمدة وأسلاك معزولة وكشافات ومشروع إحلال وتجديد خطوط وشبكات الكهرباء ورفع كفاءة الشبكة الكهربائية ورفع قدرات المحولات الكهربائية بالقرية الرئيسية وتوابعها للمساهمة فى تحسين الخدمة للمشتركين، من خلال تطوير ورفع كفاءة جهد الشبكة واستقرار واستمرار التغذية الكهربائية طبقا لمعايير الجودة.

تم التشديد على تكثيف الجهود المبذولة وعدم السماح لأى مقاول أو شركة بالاستمرار فى حالة وجود أى تقاعس أو تقصير من جانبها فى الالتزام بإنهاء المشروعات فى التوقيتات المقررة لها.

جدير بالذكر، أن معدلات تنفيذ مشروعات حياة كريمة، تشمل فى مرحلتها الأولى قرى مراكز إدفو وكوم أمبو ونصر النوبة بإجمالى 1106 مشروعات، وبتكلفة تصل لحوالى 21 مليارا و208 ملايين جنيه.

تم الانتهاء من 612 مشروعا بتكلفة 3,5 مليار جنيه، فيما جارى العمل بـ 619 مشروعا أخرى بتكلفة مالية تصل إلى 23.2 مليار جنيه، ويتكامل ذلك مع إدراج عدد آخر من المشروعات ضمن المرحلة الثانية والتى تشمل قرى مركزى أسوان ودراو ليصل إجمالى المشروعات المستهدف تنفيذها إلى 2321 مشروع داخل 39 وحدة محلية قروية أم و116 قرية توابع و380 نجع وكفر وعزبة وذلك بعد توجيهات رئيس الجمهورية بضم جميع قرى مراكز محافظة أسوان. لمشروعات المبادرة الرئاسية، وهو الذى يتوازى مع 19 مشروع للإدارة المحلية حققت فيهم المحافظة معدلات تنفيذ عالية

وكان قد أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، على أن المرحلة الحالية تتطلب التدخل السريع لحل أى مشكلة وإزالة المعوقات الفنية أو الروتينية لتحقيق أعلى معدل إنجاز، محذراً بأنه سيتم سحب الأعمال واتخاذ الإجراءات الرادعة مع أى شركة متقاعسة لا تلتزم بالبرامج الزمنية مهما كان اسمها، لأن توجيهات القيادة السياسية ورئاسة مجلس الوزراء واضحة بضرورة دوران عجلة العمل بأقصى سرعة ممكنة لتشغيل هذه المشروعات سواء كانت فى قطاعات البنية التحتية والمرافق العامة أو فى القطاعات الخدمية بما يعود بالنفع على المواطنين المقيمين بالقرى والنجوع، والتى ستتحول إلى مناطق جذب للسكان بعد أن كانت طاردة لهم.

وتشهد محافظة أسوان العمل فى مشروعات ضخمة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمعدلات إنجاز عالية أوشكت على الانتهاء، ولكنها تحتاج إلى تلافى الملاحظات الفنية أولاً بأول لبدء إجراءات التسليم لها فى القريب العاجل منها على سبيل المثال 62 مجمعا خدميا وزراعيا، و75 كوبرى، و32 نقطة إسعاف، و157 مركز شباب، و2 مجمع صناعى، بالإضافة إلى 63 مشروعا تابعا لسكن كريم.