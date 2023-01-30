اليوم السابع
Ads
الإثنين، 30 يناير 2023 01:06 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

وزيرة الهجرة: مبادرة "مراكب النجاة" تستهدف تحقيق حياة كريمة للمواطن المصرى

الإثنين، 30 يناير 2023 12:47 م
وزيرة الهجرة: مبادرة "مراكب النجاة" تستهدف تحقيق حياة كريمة للمواطن المصرى وزيرة الهجرة ومحافظ الشرقية
كتب محمود راغب - إيمان مهنا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

عقدت منذ قليل، السفيرة سها جندى وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، لقاء جماهيريا للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية والتعريف بفرص وخطوات الهجرة الآمنة لأبناء محافظة الشرقية، وذلك فى إطار إطلاق وتنفيذ المرحلة الجديدة من المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" بالمحافظة، للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية.

وفى كلمتها قالت السفيرة سها جندى وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، أن زيارتها لمحافظة الشرقية هى الأولى، معربة عن سعادتها عن زيارة لمحافظة تعتبر منارة من منارات أرض مصر أخرجت العديد من النماذج الناجحة .

وأضافت وزيرة الهجرة، أن المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة " تستهدف تحقيق حياة كريمة للمواطن المصرى والحفاظ على حياته من مخاطر الهجرة غير الشرعية، موجهه الشكر للمجلس القومى للمرأة ودوره فى المبادرة من حملات طرق أبواب وتوعية بالقرى المصدرة للهجرة غير الشرعية .

وتابعت : نحن اليوم فى عهد الجمهورية الجديدة نشهد تضافر الجهود للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية للحفاظ على حياة أبنائنا بتوفير البدائل الآمنة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطن المصرى خاصة للفئات الأكثر احتياجا .

ويأتى اللقاء الجماهيرى للسفيرة سها جندى وزيرة الهجرة، مع أهالى محافظة الشرقية، للنقاش معهم وتوعيتهم بمخاطر الهجرة غير الشرعية بجانب تعريفهم بسبل الهجرة الآمنة، كما تستهدف وزارة الهجرة، بالتعاون مع محافظة الشرقية وكل الجهات المعنية، من هذه الزيارة، استعراض خطط وجهود جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمحافظة، لدعم شباب القرى فى المحافظة ومساعدتهم على إطلاق مشاريعهم الخاصة، وكذلك استعراض جهود المجلس القومى للمرأة لتوعية السيدات والأمهات بمخاطر الهجرة غير الشرعية.

كما تتضمن الزيارة افتتاح وتفقد السفيرة سها وزيرة الهجرة للقافلة الطبية بميدان المحطة بالزقازيق فى تخصصات العيون والقدم السكري، وذلك فى إطار تعاونها مع وزارة الهجرة لتنظيم قوافل طبية فى القرى المصدرة للهجرة غير الشرعية، بهدف تقديم خدمات طبية متميزة لأهالى هذه القرى، كونها ضمن الأكثر احتياجا.

وتتضمن مبادرة "مراكب النجاة" فى مرحلتها الجديدة، تنفيذ المجلس القومى للمرأة ضمن بروتوكول تعاون مع وزارة الهجرة، حملة توعوية متعددة الأنشطة بـ 6 محافظات هى (الأقصر، قنا، سوهاج، أسيوط، الشرقية، المنوفية)، وتستهدف الأمهات والطلبة والشباب.


الهجره

وزيره الهجره

الهجره غير الشرعيه

مراكب النجاه

مبادره مراكب النجاه

محافظة الشرقية

الشرقية



الموضوعات المتعلقة

وزيرة الهجرة تصل محافظة الشرقية لتنفيذ مرحلة جديدة من مبادرة "مراكب النجاة"

الإثنين، 30 يناير 2023 11:28 ص

وزيرة الهجرة تتابع عن كثب موقف المصريين المصابين بحادث سفينة البحر الأسود

الجمعة، 27 يناير 2023 06:15 م

وزيرة الهجرة تستقبل السفير الكازاخى لتعزيز سبل التعاون وتوفير فرص العمل

الخميس، 26 يناير 2023 12:01 م

وزيرة الهجرة تجرى زيارة للمركز المصرى الألمانى للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج

الأربعاء، 25 يناير 2023 11:13 ص

وزيرة الهجرة تلتقى أعضاء ورموز الجالية المصرية فى لبنان وسلطنة عمان

الثلاثاء، 24 يناير 2023 10:55 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة