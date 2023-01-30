رئيس جامعة العريش: وضع جميع إمكانات الجامعة فى خدمة التنمية بشمال سيناء

شمال سيناء ـ محمد حسين

أكد الدكتور حسن عبد المنعم الدمرداش رئيس جامعة العريش، وضع جميع إمكانات الجامعة في خدمة التنمية بمحافظة شمال سيناء، موضحا ان الجامعة انطلقت بقرار الرئيس رقم 147 لسنة 2016 الخاص بإنشاء جامعة العريش لتكون النواة الأولى لبدء مسيرة التنمية الشاملة على أرض سيناء .

وأعلن رئيس الجامعة في مؤتمر صحفى عن وضع جميع إمكانات الجامعة في خدمة التنمية بمحافظة شمال سيناء، مشيرا الى استمرار الجامعة في دعم كافة مجالات التنمية على مستوى المحافظة علاوة على استمرار دورها المجتمعى لخدمة المجتمع المحلى بجميع فئاته، ودعم جميع المبادرات في محتلف المجالات، وكذا وضع الحلول والمقترحات والتوصيات العلمية لقضايا ومشكلات المجتمع في إطار رسالة الجامعة ودورها الأساسي في الخدمة المجتمعية ودورها التنموى .

وأضاف أن كل التوجهات منصبة على تحقيق أهداف الجامعة في الجوانب التعليمية والبحثية وعلى الدور التنموى والمجتمعى .

وقال إنه تتم تنمية وتطوير مهارات أعضاء هيئة التدريس والعاملين والجهاز الادارى ورفع كفاءتهم حتى نصل بالجامعة الى مصاف الجامعات الرائدة لتحقيق الهدف منها في تحقيق التنمية المستدامة 2020 / 2030 ، وتحويل الجامعة الى منتجة ولخدمة المجتمع إلى جانب المنتج الأساسى للجامعة وهو خريج يتماشى مع احتياجات المجتمع ومتطلبات سوق العمل .

كما يتم دعم وتنفيذ جميع المبادرات الرئاسية كمبادرة 100 مليون صحة ومبادرة صنايعية مصر وحياة كريمة وغيرها، و تنفيذ مبادرات وقوافل الجامعة في المجالات الثقافية والرياضية والبيئية وفى مجالات الصحة والتعليم والزراعة والطب البيطرى وقوافل الإصحاح البيئى و القوافل العلاجية التى تجوب القرى والمراكز لتقديم خدماتها لكافة فئات المجتمع من أهل سيناء وحل المشاكل الخاصة بهم في مختلف المجالات .

وأعلن أن جميع كليات الجامعة لخدمة المجتمع السيناوى، وأن المناهج مرتبطة بسوق العمل، ومنها كليات غير تقليدية ككليتى العلوم الزراعية البيئية والاستزراع السمكى والمصايد البحرية، وهناك برامج متميزة ومتخصصة لتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية وتطويرها وكيفية تطوير المحميات الطبيعية البيئية والاستفادة منها وبحيرة البردويل وغيرها .

وأشار إلى تاريخ جامعة العريش بدأ إنشاء كلية التربية بالعريش كأول كلية على أرض سيناء عام 1982 بعد تحريرها ، وكانت تحت مظلة جامعة قناة السويس، تلاها إنشاء أول كلية متميزة فى أسلوب تدريسها وهى كلية العلوم الزراعية البيئية بالعريش عام 1988، وتتابع إنشاء عدد آخر من الكليات حتى صدور القرار الجمهورى رقم147 لسنه 2016 بانشاء جامعة العريش التى تضم كليات : التربية ، العلوم الزراعية البيئية، التربية الرياضية ، العلوم ، الآداب ، ومعهد الدراسات البيئية، وضمت إليها مؤخرا كليات الاقتصاد المنزلى والتجارة والاستزراع البحرى والمصايد السمكية ، الطب البيطرى ، كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى ، ومؤخرا كلية الطب البشرى ، وذلك بخلاف برامج أخرى لخدمة أهالى شمال سيناء وأبنائهم من الطلاب .

وأكد الدكتور حسن عبد المنعم الدمرداش رئيس جامعة العريش على أنه انطلاقا من الدور الخدمى والمجتمعى للجامعة، ولمشاركة أهالى شمال سيناء الأعباء والتخفيف عنهم في توفير السلع الغذائية بجودة عالية وأسعار تنافسية، و تم افتتاح منفذ بيع منتجات كلية العلوم الزراعية البيئية في المقر الرئيسى للجامعة بوسط مدينة العريش لاستفادة جميع أهالى المحافظة منه ، وشراء المنتجات بأسعار تنافسية تتضمن الأسماك والأرانب والسمان وبيض الدواجن وبيض السمان وزيت الزيتون بالإضافة إلى الخضروات الطازجة من طماطم ، خيار ، كوسة ، فلفل وغيرها،مشيرا الى استمرار طرحها في السوق السيناوي بأسعار تنافسية لخدمة المجتمع وبجودة عالية من منطلق الدور الخدمى والمجتمعى للجامعة .

وأعلن أن مزارع الكلية توجد في المرحلة الرابعة بالعريش بجوار سور الجامعة ، وتبلغ مساحتها 68 فدانا ، وتنقسم المزارع الى :

مزرعة الفاكهة على مساحة 40 فدانا ، وتشكل أشجار الزيتون معظم المساحة الغالبة، يبلغ عددها 2275 شجرة زيتون من مجموعة من الأصناف أهمها : البيكوال والمانزينلو والكالاماتا ، وتنتج حوالى 40 طنا من الزيتون في العام ذات الحمل الخفيف و75 طنا في العام ذات الحمل الغزير .

مزرعة الخضر وتبلغ مساحتها 5 أفدنة مقسمة الى 4 صوبات بلاستيكية ومساحة للمنطقة المكشوفة وتزرع بها بعض المحاصيل مثل : الطماطم والكوسة والباذنجان والخيار والفلفل بالاضافة الى بعض المحاصيل الأخرى والمحاصيل الورقية ، وتنتج هذه المساحة من 4 – 6 أطنان من الخضروات سنويا ( حسب العروة وموسم الزراعة ) .

ومزرعة الانتاج الحيوانى والداجنى ، حيث تنتشر عنابر الانتاج الحيوانى والداجنى على مساحة 8 أفدنة ومقسمة الى عنابر الدجاج البياض وأنشىء على مساحة 400 مترا مربعا بهدف تربية الدجاج البياض بغرض إنتاج بيض المائدة ، ويستوعب العنبر 7000 أم بياض ، وتصل القدرة الانتاجية الى 6500 بيضة يوميا بهدف توفير مصدر دائم لبيض المائدة والتدريب العملى للطلاب وتأهيل الخريجين لسوق العمل وتقديم الدعم الفني والاستشارات العلمية بالاضافة الى توفير الأسمدة العضوية لمزارع الكلية والمزارع الخارجية .

وكذلك عنبر تربية السمان وقد أنشىء هذا المشروع على مساحة 275 مترا مربعا ، وبدأ ب 750 أنثى و 300 ذكر ، ويهدف المشروع الى تربية وانتاج سلالات السمان بداية من مرحلة إنتاج البيض من الأمهات ثم تفريخه وتحضين الكتاكيت وتسمينها حتى مرحلة التسويق .

وتصل القدرة الإنتاجية إلى 1000 طائر و1500 بيضة في الأسبوع يتم تحضينها لإنتاج الكتاكيت ، و250 بيضة مائدة أسبوعيا ، ويهدف المشروع الى توفير مصدر للبروتين الحيوانى .. الى جانب توفير مصدر دائم لسلالات السمان .

وعنبر تربية الأرانب وأنشئ على مساحة 550 مترا مربعا ، ويتكون من 150 أما و 30 ذكرا من سلالات نقية تم توفيرها من مراكز وجامعات حكومية من أهمها : البلدى الأسود ، البلدى الأحمر ، الجبلى ، ذى لاين ، أسكندرية ، هاى بلاس ، النيوزيلاندى الأبيض ، والكاليفورنى .. الى جانب مجموعة أخرى من السلالات والأنواع ، وتصل القدرة الإنتاجية للعنبر الى 1000 أرنب لحم وسلالالت في الدورة الواحدة ، بمعدل 7 دورات إنتاجية سنويا ، وذلك لتوفير مصدر للبروتين الحيوانى ومصدر دائم لسلالات الارانب ذات التراكيب الوراثية الممتازة و المتأقلمة بيئيا لمنطقة سيناء فضلا عن التدريب العملى للطلاب وتأهيل الخريجين لسوق العمل .

ومركز بحوث الأسماك : وقد أقيم هذا المشروع على مساحة 15 فدانا ، ويتكون من : 6 أحواض إنتاج مكثف ، 7 صوب انتاج متعدد المراحل وصوبتين إنتاج مغلق ، و3 صوب إنتاج زريعة ، ويهدف الى تدريب الطلاب وإجراء الأبحاث والدراسات الخاصة .. مع تقديم الاستشارات الفنية وإنتاج وتسويق الأسماك .. الى جانب توفير جميع الامكانيات لجميع كليات الجامعة فيما يخص العملية التعليمية والبحثية والمشاريع المشتركة .