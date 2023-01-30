جونسون لـ"BBC": بوتين هددنى بتدمير بريطانيا فى دقيقة قبل حرب أوكرانيا

كتبت : نهال أبو السعود

كشف بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني السابق، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أشار له خلال مكالمة هاتفية أن بإمكانه إرسال صواريخ لضرب بريطانيا "في دقيقة" قبل قرار شن الهجوم على أوكرانيا.

جاءت تعليقات رئيس الوزراء السابق في فيلم وثائقي لهيئة الإذاعة البريطانية يبحث في الصراع في أوكرانيا وفترة ما قبل الحرب الروسية في فبراير من العام الماضي.

قال جونسون: "إنه هددني نوعًا ما في وقت ما وقال "بوريس ، لا أريد أن أؤذيك ، لكن بصاروخ ، سيستغرق الأمر دقيقة واحدة فقط ، أو شيء من هذا القبيل .. أعتقد أنه من النبرة الهادئة التي كان يتعامل معها ، نوع من الانفصال الذي بدا أنه يمتلكه ، كان يلعب فقط مع محاولاتي لحمله على التفاوض."

وتابع بوريس قائلا إنه حذر بوتين من العقوبات مؤكدا له أن دعم الناتو سيزداد حال قرار الهجوم، وقال: "بوريس ، أنت تقول إن أوكرانيا لن تنضم إلى الناتو في أي وقت قريب .. ما هو أي وقت قريب؟"، وقلت: "حسنًا ، لن تنضم إلى الناتو في المستقبل المنظور أنت تعرف ذلك جيدًا".

كما تحدث وزير الدفاع بن والاس في الفيلم الوثائقي عن زيارة لموسكو في فبراير في محاولة فاشلة للتفاوض وتوديع الحرب. والتقى بنظيره الروسي، سيرجي شويجو ، وكذلك رئيس الأركان العامة فاليري جيراسيموف، وقال والاس: "أتذكر أنني قلت للوزير شويجو، أمي أوكرانية اعلم انهم سيقاتلون انه في دمائهم".

لطالما كان جونسون أحد أول الداعمين لأوكرانيا وأكثرهم انتقادا للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في ظهوره الأخير في المنتدى دافوس وقال إن الزعيم الروسي يريد أن يعرض الأمر على أنه مواجهة نووية بين الناتو وروسيا، لكن على الغرب أن يعتبر خدعته.

وقال جونسون: "هراء لن يستخدم أسلحة نووية .. يجادل الناس بأنه لا ينبغي التصعيد ويجب أن نكون حذرين من القيام بأشياء تزيد من استفزاز بوتين كيف يمكننا التصعيد ضد رجل يشن حربًا شاملة ضد السكان المدنيين؟"، وتابع: "ما علينا التركيز عليه هو دعم أوكرانيا وإعطاء فولوديمير زيلينسكي الأدوات التي يحتاجها لإنهاء المهمة أعطهم الدبابات.. لا يوجد شيء على الإطلاق لتضيعه".