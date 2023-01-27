جونسون يرد على صحفية أوكرانية شبّهت الروس بالنازيين

وكالات

رد رئيس الوزراء البريطاني الأسبق بوريس جونسون على صحفية أوكرانية شبّهت الروس بالنازيين، وذكّرها بأن شعب روسيا بذل خسائر فادحة في مكافحة النازية إبان الحرب العالمية الثانية.

وقال جونسون: "أعتقد أنه يتعين عليك توخي الحذر الشديد مع مثل هذه المقارنات. يجب ألا ننسى أن الروس قدموا تضحيات هائلة لهزيمة النازيين".

وأضاف أن الأضرار لحقت بالأوكرانيين أيضا.

ومنذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، زار جونسون كييف ثلاث مرات أثناء عمله كرئيس للوزراء، وكانت آخر مرة في نهاية أغسطس، قبل وقت قصير من فقدانه لمنصبه أمام ليز تراس.

ووفقا لصحيفة "الغارديان"، يحاول جونسون لعب دور أحد الحلفاء الرئيسيين لأوكرانيا على المسرح العالمي، على أمل العودة إلى السلطة.