تموين الأقصر توفر قوافل سيارات متنقلة لبيع السلع بأسعار مخفضة للمواطنين

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر ، عن تجهيز وإطلاق قوافل السيارات المتنقلة التي تحمل السلع الغذائية بأسعار مخفضة تمهيداً لتوجيهها للمناطق البعيدة والتى تحتاج دعم لمحاربة الغلاء ، وقوام القافلة 15 سيارة ما بين طن و 5 طن، وذلك تنفيذاً لتعليمات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، وتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

وأكد الدكتور تامر صلاح مختار، فى بيان صحفى، أن سيارات القوافل تتوفر بها جميع المنتجات والسلع الغذائية بنسبة تخفيضات تصل إلى 30%، وتتوافر بالسيارات المتنقلة لحوم ودواجن مجمدة ذات جودة عالية، حيث يتراوح سعر كيلو اللحم المجمد ما بين 120و 130 و140 جنيهاً، والأرز بـ15 جنيها للكيلو، والسكر بـ17 جنيهاً للكيلو، كما تتوافر الجبن بأنواعها ودقيق وخضروات مجمدة، كما تتراوح أسعار الزيت ما بين 35 وحتى 50 جنيهاً للتر الواحد .

وأضاف وكيل وزارة التموين أنه تم افتتاح عدد 6 معارض "أهلاً رمضان" على مستوى مراكز ومدن محافظة الأقصر تضمنت معرض ببندر الأقصر بشارع المحطة، ومعرض بمركز إسنا بشوارع السوق الحضرى وأحمد عرابى، ومعرض بمركز أرمنت بشارع المستشفى، ومعرض بمركز البياضية بشارع مجلس المدينة، ومعرض بمركز القرنة بجزيرة البعيرات، ومعرض بمركز الطود بشوارع مجلس المدينة، مضيفا أن كافة المعارض تقدم سلع غذائية وغير غذائية بنسب تخفيضات تتراوح ما بين 20 إلى 30% ، ويتواجد فيها السكر بسعر 14.5 جنيهاً للكيلو، وأكد أنه بناء على تعليمات معالي الوزير سيتم التوسع في إقامة معارض وشوادر بكافة أرجاء المحافظة.

وفى نفس السياق قاد رجال جهاز حماية المستهلك بمحافظة الأقصر، حملات توعية مكثفة لأصحاب المنشآت التجارية بالقانون رقم 181 لسنة 2018 التابع لرئاسة مجلس الوزراء، حيث خرجت الحملات بكافة أرجاء المحافظات برئاسة المستشار عبد الله موسي مدير قطاع الصعيد بجهاز حماية المستهلك، وصلاح زكريا الأمير ومحمد صلاح وأحمد ربيع من إدارة الرقابة.