وكيل تموين الأقصر: تلقينا 969 شكوى تموينية وفحص 150 منها بحماية المستهلك

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، عن نجاح إدارة حماية المستهلك على مدار الفترة الماضية فى فحص 150 شكوى مقدمة من المواطنين والجهات المعنية، كما تم تلقى 969 شكوى تموينية بالمديرية وتم إتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين وبما يحقق صالح المواطنين.

وأضاف الدكتور تامر صلاح مختار لـ"اليوم السابع"، أنه فى قطاع تحقيق الشكاوى الواردة للمديرية، قامت المديرية بإستقبال عدد 969 شكوى من المواطنين بشأن وجود مشاكل ببطاقاتهم التموينية، كما تم تفعيل دور إدارة حماية المستهلك بالمديرية، حيث قامت الإدارة بفحص إجمالي عدد 150 شكوى مقدمة من المواطنين والجهات المعنية في مجال الغش التجاري وخدمات ما بعد البيع، حيث تم إتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين وبما يحقق صالح المواطنين .

أما عن الخدمات على مدار الفترة الماضية بقطاع التموين، فقد أكد الدكتور تامر صلاح مختار وكيل الوزارة بالأقصر، أنه تم تنفيذ الأوكازيون الصيفي والشتوي لتخفيض أسعار الملابس والأحذية والسجاد والموكيت، حيث تم اشتراك 150 محلا ومعرضا لعرض تلك المنتجات بأسعار تقل عن مثيلتها بحوالي من 15 لـ30%، مما أدى إلى توفير تلك المنتجات بأسعار ملائمة للمواطنين وكافة طوائف وطبقات المواطنين بالمحافظة.

وفى نفس السياق أعلن الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، عن جهود مديرية التموين بالمحافظة على مدار الـ15 يوماً الماضية بشهر يناير الجارى، حيث تم تحرير 403 محاضر ومخالفة تموينية متنوعة، وبيع 91.260 طن أرز حر بفرع الشركة المصرية حول المحافظة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس بتخفيف العبء عن كاهل المواطن المصري وبناء على تعليمات رئيس مجلس الوزراء، وبإشراف الدكتور على مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، وبرعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.