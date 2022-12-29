7 مخاطر صحية ناتجة عن ارتفاع ضغط الدم.. علامات تساعد على اكتشافه مبكرا

كتبت إيناس البنا

ارتفاع ضغط الدم، هو حالة تزيد من ضغط تدفق الدم على جدران الشرايين، تسبب هذه الزيادة المفاجئة في الضغط مشكلات خطيرة في القلب وغالبًا ما تؤدي إلى نوبة قلبية وسكتة دماغية ومشاكل قلبية أخرى.

قبل أن نلقي نظرة على المضاعفات الصحية الناجمة عن ارتفاع ضغط الدم ، دعونا نفهم كيف يمكن للمرء أن يعرف ما إذا كان يعاني من ارتفاع ضغط الدم، وفقا لموقع " everydayhealth"

أعراض ارتفاع ضغط الدم



الشيء الوحيد الذي يجعل ارتفاع ضغط الدم مصدر قلق صحي كبير هو أنه قاتل صامت ، مما يعني أنه لن يعاني المرء دائمًا من أعراض هذه الحالة.

يمكن أن يعاني الشخص من ارتفاع ضغط الدم لسنوات، دون أن تظهر عليه أي علامات وأعراض ملحوظة، لكن تذكر أنه بدون أي أعراض أيضًا ، يمكن أن يؤدي ارتفاع ضغط الدم إلى تلف أعضائك الداخلية، لذلك ، يجب أن تعرف أن هناك 13 علامة شائعة يمكن أن تشير إلى حدوث خطأ ما في ضغط الدم لديك.

الاستيقاظ من النوم مع صداع أو صداع في الصباح الباكر

نزيف في الأنف

اضطراب نبضات القلب

طنين في الأذنين

رعاش العضلات

التعب الشديد

ألم في الصدر غير مبرر

الغثيان

التقيؤ

الالتباس

القلق

تغييرات الرؤية

مضاعفات ارتفاع ضغط الدم

فيما يلي بعض المضاعفات الصحية الخطيرة التي يمكن أن يسببها ارتفاع ضغط الدم.

تلف الشرايين



ارتفاع ضغط الدم غير المنضبط يمكن أن يؤدي إلى تلف الشرايين بشدة.

تضر بالقلب



من الآثار الجانبية الأخرى لارتفاع ضغط الدم مشاكل القلب. يمكن أن تشمل هذه المشاكل في القلب أمراض الشرايين التاجية ، وتضخم حجم القلب وتغيرات الشكل ، وفي الحالات الشديدة ، يمكن أن تؤدي أيضًا إلى قصور القلب والسكتة الدماغية

الضرر الذي يلحق بالدماغ



يمكن أن يؤدي ارتفاع ضغط الدم غير المنضبط إلى إتلاف عقلك إلى مستوى رائع؟ نظرًا لأن صحة الدماغ تعتمد على تغذية إمدادات الدم للعمل بشكل صحيح ، فقد يؤثر ارتفاع ضغط الدم على الدماغ بعدة طرق

ضرر الكلى



يمكن أن تتضرر الكلى بشدة عندما لا تتحكم في مستويات ضغط الدم لديك ، حيث تقوم الكلى عادة بتصفية السوائل الزائدة والفضلات من الدم ، وهي عملية تتطلب أوعية دموية صحية. عندما تعاني من ارتفاع ضغط الدم ، تتضرر أوعيتك الدموية بالفعل ، مما قد يعيق عمل الكلى.