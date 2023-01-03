اليوم السابع
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الثلاثاء، 03 يناير 2023 03:38 م
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مستشفى الخانكة التخصصى ينقذ حياة مريضة ويزيل ورما خبيثا يزن 10 كيلوجرامات

الثلاثاء، 03 يناير 2023 03:22 م
مستشفى الخانكة التخصصى ينقذ حياة مريضة ويزيل ورما خبيثا يزن 10 كيلوجرامات وزارة الصحة والسكان - أرشيفية
كتب وليد عبد السلام

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نجحت مستشفى الخانكة التخصصى، فى إزالة ورم من مريضة تعانى من ورم ضخم خبيث على المبيض، وانسداد معوى نتيجة لوجود ورم سرطانى بالقولون وتم دخول المريضة المستشفى وعمل الفحوصات الطبية اللازمة.
 
كما تم تحضير المريضة لإجراء استكشاف البطن واستئصال جذرى للرحم والمبيضين نتيجة لوجود ورم خبيث ضخم وزنه حوالى 10 كيلو جرام، واستئصال القولون الصاعد والمستعرض نتيجة لوجود ورم خبيث يسبب انسداد كامل للقولون. 
 
وقالت المستشفى إن ذلك يأتى تحت توجيهات الدكتورة مها إبراهيم رئيس أمانة المراكز الطبية، والدكتور بيتر وجيه نائب رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، لافتة إلى أن فريق الجراحة العامة ضم الدكتور عماد حمودة، استشارى الجراحة العامة وجراحة الأورام والسمنة المفرطة ورئيس قسم الجراحة العامة، الدكتور مؤمن المشتولى، الدكتور أحمد عليوه، الدكتور عبدالله محمود، والتخدير، الدكتور عيسى حامد إستشارى ورئيس قسم التخدير، الدكتور إبراهيم قنديل، الدكتور محمود عياد، الدكتور ماجد منير مدير الرعاية المركزة".
 
من جانبه، قال الدكتور سيد سليمان مدير عام مستشفى الخانكة التخصصي، إن المستشفى يعمل على تقديم جميع خدمات العلاج على أعلى مستوى، وتطوير كافة الخدمات بالمستشفى، كما تقدم خدمات الجراحة العامة وجراحة أورام الثدى والجهاز الهضمى والباطنة والنساء والتوليد. 
 
وأوضح سليمان، أن العيادات الخارجية تعمل صباحا من 8-2، ومساء من 2-8 فى جميع التخصصات، والاقسام تعمل بكامل طاقتها، حيث يوجد 19 سرير للرعاية المركزة على اعلى تجهيز، و13 سرير للاطفال المبتسرين اعلى مستوي، وقسم للعمليات، وقسم داخلى 44 سرير، واستقبال وطوارئ 18 سرير.
 
وتابع أن قسم الكلى الصناعى يضم 22 سريرا تعمل 24 ساعة وطوارئ، وقسم أسنان 6 عيادات به كل الخدمات، وقسم خاص للعلاج الطبيعى به 10 أسرة، وقوة بشرية مدربة، وتخدم المستشفى حوالى 5 آلاف مريض لعلاج الامراض المزمنة على نفقة الدولة، وتقوم أمانة المراكز الطبية المتخصصة بالعمل على تقديم جميع خدمات العلاج بجميع وحدات الأمانة.

مستشفى الخانكة التخصصى

ورم خبيث

اورام المبايض

المراكز الطبية المتخصصة

الصحة



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