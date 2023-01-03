استئصال ورم خبيث بالمبيض يزن 5 كيلو جرام من بطن سيدة بالإسكندرية

الإسكندرية -أحمد الزغبى

نجح فريق طبى بأحدى المستشفيات الخاصة بمحافظة الإسكندرية فى استئصال ورم خبيث من من رحم سيدة في العقد الخامس من عمرها، حيث إنها كانت تعاني من آلام في البطن منذ عاما، وزن الورم التي تمت إزالتها من السيدة 5 كيلو جرامات.

وكانت المريضة تعانى من آلام شديدة بالبطن منذ أكثر سنة، وعقب إجراء الفحوصات والتحاليل اللازمة لها، وتبين من الإشاعات وجود ورما في المبيض والالم مستمرة في المبيض.

أنهت العملية معاناة المريضة صاحبة الـ53 عاما لمدة سنة من آلام فى البطن والمبيض والمريضة كان لديها حالة من الخوف خلال السنة من استصاله، وأن الورم كان منتفخا بشكل واضح، وعليه تم إجراء العملية الجراحية للمريضة لاستئصال الورم ، وتم وضع المريضة تحت الملاحظة حتى تحسنت حالتها الصحية .