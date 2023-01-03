محافظ الغربية يتفقد مشروعات "حياة كريمة" بنهطاى وسندبسط

الغربية عادل ضرة

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أن المحافظة قاربت على الانتهاء من كافة المشروعات بزفتي، والتي تعد نموذجا فريدا للمبادرة ليس فقط على مستوى المحافظة بل وعلى مستوى الجمهورية.

جاء ذلك خلال الجولة التي قام بها المحافظ لتفقد مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتي يتم تنفيذها داخل 54 قرية و 88 تابعا بإجمالي تكلفة تخطت الـ4 مليارات جنيه، حيث تفقد المحافظ مشروعات المبادرة بقرى، نهطاي ، سندبسط بحضور نجوى العشيري السكرتير العام، المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم و إبراهيم فايد رئيس مركز ومدينة زفتى.

بدأت الجولة بتفقد مشروعات المبادرة بقرية نهطاي، حيث استمع المحافظ إلى شرح تفصيلي من المهندس محمد الصواف مدير عام الأبنية التعليمية، عما سيتم تنفيذه داخل فناء مدرسة نهطاي للتعليم الأساسي، موجها بإنشاء ملعبين داخل المدرسة والتي تعد آخر مدرسة يتم إنشاءها داخل قطاع التعليم، والذي يضم 83 مدرسة تم إنشاؤها وتطويرها في مشروعات المبادرة، كما تفقد المحافظ أعمال إنشاء وحدة تنمية الأسرة ومركز شباب نهطاي.

وفي ذات السياق، تفقد رحمي مشروعات المبادرة بقرية سندبسط، حيث تفقد الأعمال الجارية بمجمع الخدمات الحكومية، المجمع الزراعي البيطري، مركز طب الأسرة ونقطة الشرطة فضلاً عن تفقد أعمال إنشاء نقطة الإطفاء وأعمال إحلال وتجديد مركز الشباب، واختتمت الجولة بتفقد محطة رفع الصرف الصحي بقرية دنهور الوحش.

ويذكر أن المشروع القومي "حياة كريمة" لتنمية قرى الريف المصري هو مشروع القرن والذي قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بتدشينه كمبادرة رئاسية في بداية عام 2019 وتحول إلى مشروع قومي في بداية عام 2021، حيث يتم تنفيذ 943 مشروع داخل (54) قرية و (88) تابع في مركز زفتى بتكلفة إجمالية 4 مليار جنيه.