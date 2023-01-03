محافظ أسوان: الانتهاء من 612 مشروعا ضمن مبادرة "حياة كريمة"

أكد أشرف عطية، محافظ أسوان، أن معدلات تنفيذ مشروعات حياة كريمة والتى تشمل فى مرحلتها الأولى قرى مراكز إدفو وكوم أمبو ونصر النوبة بإجمالى 1231 مشروعا، وبتكلفة تصل لحوالى 26.8 مليار جنيه بمختلف قطاعات العمل العام حيث تم الإنتهاء من 612 مشروع بتكلفة 3,5 مليار جنيه، فيما جارى العمل بعدد 619 مشروعا بتكلفة مالية تصل إلى 23.2 مليار جنيه.

جاء ذلك أثناء الإجتماع الدورى برئاسة محافظ أسوان لمتابعة الموقف التنفيذى لمشروعات المبادرة الرئاسية بحضور نائب المحافظ أحمد شعبان ، وأشرف فؤاد السكرتير العام ، ومسئولى الجهات التنفيذية ، بالإضافة إلى ممثلى لجنة دار الهندسة بمجلس الوزراء.

وأشار إلى إدراج عدد آخر من المشروعات ضمن المرحلة الثانية والتى تشمل قرى مركزى أسوان ودراو ليصل إجمالى المشروعات المستهدف تنفيذها إلى 2321 مشروع داخل 39 وحدة محلية قروية أم و 116 قرى توابع و 380 نجع وكفر وعزبة وذلك بعد توجيهات رئيس الجمهورية بضم جميع قرى مراكز المحافظة لمشروعات المبادرة الرئاسية ، وهو الذى يتوازى مع 19 مشروع للإدارة المحلية حققت فيهم المحافظة معدلات تنفيذ عالية.

وأوضح "عطية"، أن المرحلة الحالية تتطلب التدخل السريع لحل أي مشكلة وإزالة المعوقات الفنية أو الروتينية لتحقيق أعلى معدل إنجاز ، محذراً بأنه سيتم سحب الأعمال وإتخاذ الإجراءات الرادعة مع أى شركة متقاعسة لا تلتزم بالبرامج الزمنية مهما كان اسمها ، لأن توجيهات القيادة السياسية ورئاسة مجلس الوزراء واضحة بضرورة دوران عجلة العمل بأقصى سرعة ممكنة لتشغيل هذه المشروعات سواء كانت فى قطاعات البنية التحتية والمرافق العامة أو فى القطاعات الخدمية بما يعود بالنفع على المواطنين المقيمين بالقرى والنجوع ، والتى ستتحول إلى مناطق جذب للسكان بعد أن كانت طاردة لهم.

ووجه أشرف عطية الشكر لنائبه أحمد شعبان لمتابعته المستمرة للمشروعات ، وحسن التنسيق مع الجهات المنفذة مما ساهم فى إنهاء العديد منها ، وخاصة مشروعات التنمية المحلية ، تواكباً مع الجولات الميدانية المتواصلة للمحافظ ، لافتاً إلى أن المحافظة تشهد العمل فى مشروعات ضخمة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمعدلات إنجاز عالية أوشكت على الإنتهاء ، ولكنها تحتاج إلى تلافى الملاحظات الفنية أولاً بأول لبدء إجراءات التسليم لها فى القريب العاجل منها على سبيل المثال 62 مجمع خدمى وزراعى ، و 75 كوبرى ، و 32 نقطة إسعاف ، و157 مركز شباب ، و 2 مجمع صناعى، بالإضافة إلى 63 مشروع تابع لسكن كريم.