اليوم السابع
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الثلاثاء، 03 يناير 2023 04:42 م
أكرم القصاص
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مجلس الأمن القومى الأمريكي: أى تحرك لتغيير الوضع القائم بالقدس "غير مقبول"

الثلاثاء، 03 يناير 2023 04:11 م
مجلس الأمن القومى الأمريكي: أى تحرك لتغيير الوضع القائم بالقدس "غير مقبول" القدس - أرشيفية
أ ش أ

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اعتبر مجلس الأمن القومي الأمريكي أن أي تحرك أحادي يقوض الوضع القائم للمواقع المقدسة في القدس "غير مقبول"، مشددا على ضرورة احترامه.

وكان قد أعرب السفير الأمريكي لدى إسرائيل، توم نايدس اليوم الثلاثاء عن رفضه لاقتحام وزير الأمن الإسرائيلي بن غفير للمسجد الأقصى.

وأكد نايدس في تصريحات له - حسبما نقلت قناة (الحرة) الأمريكية - أن الولايات المتحدة أوضحت للحكومة الإسرائيلية أنها تعارض أي إجراء من شأنه إلحاق الضرر بالوضع الراهن في الأماكن المقدسة في القدس .


وقال نحن " مهتمون بالحفاظ على الوضع الراهن وأي عمل يمنع ذلك غير مقبول .. أكدنا هذا بوضوح للحكومة الاسرائيلية ".


وكانت السلطات الفلسطينية قد أدانت اقتحام حكومة الاحتلال الإسرائيلي لباحات المسجد الأقصى الشريف في ساعات مبكرة من صباح اليوم.

وكان قد اقتحم وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، صباح اليوم الثلاثاء، ساحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، برفقة عدد من المستوطنين وسط حراسة أمنية مشددة للشرطة الإسرائيلية.

 
 

القدس

المسجد الأقصى

إيتمار بن غفير

اقتحام المسجد الأقصى

فلسطين

القضية الفلسطينية

الاحتلال الإسرائيلى



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