اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 03 يناير 2023 02:48 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

فلسطين: المسجد الأقصى تعرض للاقتحام 22 مرة خلال شهر ديسمبر الماضى

الثلاثاء، 03 يناير 2023 01:16 ص
فلسطين: المسجد الأقصى تعرض للاقتحام 22 مرة خلال شهر ديسمبر الماضى المسجد الأقصى
كتب أحمد علوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلن وزير الأوقاف الفلسطيني حاتم البكري، الإثنين، أن المسجد الأقصى تعرض للاقتحام 22 مرة من قبل مستوطنين يهود خلال شهر ديسمبر الماضي.
 
وأضاف أن "الاحتلال اقتحم المسجد الأقصى 22 مرة، ومنع رفع الآذان في الحرم الإبراهيمي الشريف 51 وقتا خلال الشهر الماضي".
 
واتهم البكري "أجهزة الاحتلال الإسرائيلي وعصابات المستوطنين" بتكثيف حملات التحريض على المسجد الأقصى، في ظل تصاعد وتيرة الاقتحامات خلال الشهر الماضي.
 
ولفت إلى أنه تم تعليق لافتات عند مدخل "باب المغاربة" بالمسجد الأقصى تشجع المستوطنين على انتهاك باحاته وقبة الصخرة.
 
وفيما يتعلق بالحرم الإبراهيمي، قال وزير الأوقاف إن القوات الإسرائيلية صعّدت من وتيرة استهدافه، موضحا أنها منعت رفع الأذان 51 وقتا بحجج واهية.

المسجد الأقصى

فلسطين

وزارة الأوقاف الفلسطينية

الاحتلال الإسرائيلى

حاتم البكرى



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة