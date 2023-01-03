وزير الأمن القومى الإسرائيلى يقتحم المسجد الأقصى بحراسة مشددة.. فيديو

وكالات

اقتحم وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، صباح اليوم الثلاثاء، ساحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، برفقة عدد من المستوطنين وسط حراسة أمنية مشددة للشرطة الإسرائيلية.

وحسب وكالة أنباء فلسطين، بن غفير اقتحم الأقصى لأول مرة منذ توليه منصب وزارة الأمن القومي في الحكومة الإسرائيلية الجديدة، حيث وصل في ساعات الصباح الباكر إلى ساحة البراق، وذلك بعد أن سمح له جهاز الأمن العام "الشاباك" باقتحام الأقصى.