اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 03 يناير 2023 08:39 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

وزير الأمن القومى الإسرائيلى يقتحم المسجد الأقصى بحراسة مشددة.. فيديو

الثلاثاء، 03 يناير 2023 08:00 ص
وزير الأمن القومى الإسرائيلى يقتحم المسجد الأقصى بحراسة مشددة.. فيديو وزير الأمن القومي الإسرائيلى إيتمار بن غفير
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

اقتحم وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، صباح اليوم الثلاثاء، ساحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، برفقة عدد من المستوطنين وسط حراسة أمنية مشددة للشرطة الإسرائيلية.

وحسب وكالة أنباء فلسطين، بن غفير اقتحم الأقصى لأول مرة منذ توليه منصب وزارة الأمن القومي في الحكومة الإسرائيلية الجديدة، حيث وصل في ساعات الصباح الباكر إلى ساحة البراق، وذلك بعد أن سمح له جهاز الأمن العام "الشاباك" باقتحام الأقصى.

 


وزير الأمن القومي الإسرائيلي

إيتمار بن غفير

المسجد الأقصى

باب المغاربة

الحكومة الإسرائيلية



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة