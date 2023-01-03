"حياة كريمة" تدعم قرية الرمادى فى أسوان بمشروعات لخدمة 70 ألف نسمة

أسوان - عبد الله صلاح

تفقدت وحدة حياة كريمة بأسوان، المشروعات الجاري تنفيذها بقرية الرمادى بمركز إدفو والتى تضم 39 تابعا لخدمة 70 ألف نسمة، وذلك بناءاً على تكليفات محافظ أسوان أثناء الإجتماعات الدورية بضرورة إستمرار المتابعة الميدانية لتفقد معدلات الإنجاز بمشروعات المبادرة الرئاسية "التطويرالشامل للريف المصرى .. حياة كريمة" والجارية بمختلف القرى والنجوع المستهدفة.

ومن جانبه أكد ناجح مصطفى، رئيس وحدة حياة كريمة، أنه تم تفقد مشروع تطوير مدرسة الشيخ ياسين الإبتدائية بنسبة تنفيذ 100% ، بالإضافة إلى تفقد مشروعات تطوير مدارس الغنيمة الإعدادية وأبو غلاب الإبتدائية والحج زيدان للتعليم الأساسى بنسبة 97%.

وأضاف رئيس وحدة حياة كريمة، أنه تم تفقد مشروع إنشاء المجمع الزراعى بالحصايا بنسبة 95 % ، ومشروع إنشاء المجمع الخدمى ونقطة إسعاف الحصايا بنسبة 90 % لكل منهما ، فضلاً عن تفقد مشروع إنشاء موقف السيارات بالغنيمية ، ومشروع رفع كفاءة مركز شباب البراسى بنسبة 75 % لكل منهما ، بجانب تفقد مشروع تطوير المبنى الإدارى لمركز شباب العيطاب بنسبة 65% ، وأيضاً تفقد أعمال إنشاء العمارات السكنية ضمن مشروع "سكن كريم" بقرية الغنيميه بنسبة 60%.

وأوضح ناجح مصطفى، بأنه تم التشديد على تنفيذ تعليمات محافظ أسوان بالإلتزام بوضع العلامات التحذيرية والتعريفية والقيام بأعمال تنسيق الموقع العام وإعادة الشئ لأصله بمختلف مواقع العمل مع إستبعاد وإستبدال المقاولين المقصرين من أجل رفع نسب التنفيذ وضمان الإنتهاء من كافة المشروعات فى مواعيدها المحددة .