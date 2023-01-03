انطلاق فعاليات اليوم العلمى الأول لكلية الطب البشرى بجامعة بنى سويف الأهلية

بنى سويف هانى فتحى

نظمت كلية الطب البشرى بجامعة بنى سويف الأهلية تحت رعاية الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف والقائم بعمل رئيس الجامعة الأهلية، اليوم العلمى الأول لطلاب الفرقة الأولى بكلية الطب البشرى، وذلك بحضور الدكتورة سحر داوود النائب الأكاديمى بجامعة بنى سويف الأهلية، والدكتورة إيناس يحيى منسق كلية الطب، ومنسقى البرامج، وأعضاء هيئة التدريس، وسط حضور لافت من الطلاب.

وأعرب الدكتور منصور حسن عن سعادته بانطلاق فعاليات اليوم العلمى الأول بكلية الطب البشرى وحرص إدارة الكلية على دمج الطلاب فى الأنشطة المتنوعة وخاصة العلمية لما لها من تأثير على تنمية مهارات الطلاب المتنوعة وتعريفهم بآخر ما وصل إليه العلم والاستماع للطلاب وأفكارهم.

ووجهت الدكتورة سحر داوود، الشكر للدكتور منصور حسن لرعايته للأنشطة والأحداث العلمية، خاصة وأن هذا اليوم يعد أول لقاء علمى لطلاب الفرقة الأولى بكلية الطب البشري، والتى تعد ضمن خطط وأولويات الجامعة الأهلية لإعداد طالب علم مؤهل وإرشاده بالطرق الصحيحة حول كيفية الحصول على المعلومة من مصادرها السليمة وهو بداية الطريق لمعرفة كيف يتم البحث العلمي.

وأوضحت الدكتورة إيناس يحيى منسق كلية الطب البشري، أن اللقاء العلمى الأول تستمر فعالياته لمدة يومين من 3-4 يناير الجارى، والذى يشمل عدد من الأبحاث والأوراق العلمية التى أعدها الطلاب تحت إشراف أساتذة كلية الطب بجامعة بنى سويف الأهلية ويقوم الطلاب بعرضها ويتم مناقشتهم والاستماع إليهم لصقل قدراتهم ومهاراتهم العلمية.

وفى سياق منفصل، استقبل الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، اليوم، لجنة قطاع الدراسات الزراعية بالمجلس الأعلى للجامعات والتى تأتى زيارتها للجامعة لتفقد كلية الزراعة بحضور الدكتور نظمى عبد الحميد أمين لجنة قطاع الدراسات الزراعية، والدكتور الشوادفى منصور رئيس لجنة اقرار اللوائح بكليات الزراعة، والدكتور أيمن حافظ عميد كلية الزراعة جامعة المنوفية، والدكتور محمد سالم أستاذ الزارعة الحيوية بمعهد بحوث الهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية بجامعة مدينة السادات، والدكتور عبد اللاه سيد عميد كلية الزراعة بجامعة بنى سويف.

ورحب الدكتور منصور بوفد اللجنة فى رحاب جامعة بنى سويف، مؤكداً أن الجامعة تحتوى على عدد كبير من الكليات الفريدة والمتنوعة بالشرق الأوسط، ولدينا كلية الزراعة والتى تحتوى على عدد من الأقسام المتنوعة وأربعة برامج أساسية وهى برامج الإنتاج النباتي، والحيوانى والداجني، وعلوم وتكنولوجيا الأغذية والألبان، والتكنولوجيا الحيوية، وتهدف الكلية إلى تخريج مهندسين زراعيين متخصصين ومزودين بالمعارف والمهارات اللازمة للنهوض بالإنتاج الزراعى والصناعات الزراعية وإدارة مشاريع زراعية طبقا لمعايير الجودة القومية واحتياجات سوق العمل المحلى والدولي.

وأكد الدكتور عبد اللاه سيد عميد كلية الزراعة أن زيارة لجنة قطاع الدراسات الزراعية بالمجلس الأعلى للجامعات تأتى لمتابعة مستوى أداء الكلية والتأكد من توافر جميع الإمكانات ومطابقتها للمواصفات القياسية وذلك ضمن قرار المجلس الأعلى للجامعات بتكليف لجان القطاع بزيارة جميع الكليات التى يتم بدء الدراسة بها خلال العشر سنوات الأخيرة والتأكد من استيفاء كافة الإمكانيات المادية والبشرية اللازمة.