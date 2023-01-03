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رئيس جامعة بنى سويف الأهلية: امتحانات الفصل الدراسى الأول تسير بهدوء دون رصد أى معوقات

الثلاثاء، 03 يناير 2023 10:34 ص
رئيس جامعة بنى سويف الأهلية: امتحانات الفصل الدراسى الأول تسير بهدوء دون رصد أى معوقات جامعة بني سويف الأهلية
بنى سويف هانى فتحى 

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أكد الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف والقائم بعمل رئيس الجامعة الأهلية، اليوم، أن امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الأول 2022/ 2023 داخل الكليات المختلفة بالجامعة تسير بهدوء دون رصد لأي معوقات أو مشاكل منذ بدايتها والتي تستمر حتى 26 يناير الجاري وفقاً للمدة الزمنية التي حددتها وزارة التعليم العالي، حيث بدأت الدراسة لأول مرة هذا العام داخل الجامعة.

وأكد رئيس الجامعة على جاهزية كافة القاعات والمدرجات والمعامل الإلكترونية، موجهاً بتذليل العقبات أمام الطلاب خلال الامتحان، مؤكداُ على ضرورة تواجد أستاذ المادة خلال الامتحان للرد على كافة الأسئلة والاستفسارات، وقيام كل منسق بإرسال تقرير يومي عن سير الامتحانات داخل الكلية، مشيراً إلى تواجد أطقم طبية من الأطباء والتمريض داخل الكليات مزودة بكافة الإسعافات الطبية.

 


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