استطلاع رأى: 44% من البريطانيين يريدون تجريد الأمير هارى من ألقابه

كتب إيهاب محمد

يعتقد نصف الجمهور البريطانى تقريبًا المشاركين فى استطلاع رأى، أنه يجب تجريد الأمير هارى دوق ساسكس من لقبه الملكى بعد إصدار فيلمه الوثائقى على Netflix مع زوجته ميجان ماركل، ووفقًا لاستطلاع رأى نشرت نتيجته على موقع "ديلى ميل" البريطانى، قال 44% من المشاركين إنه ينبغى إزالة لقب الأمير هاري، بينما قال 32% إنهم يرفضون ذلك.



تقرير ديلى ميل

سلسلة هارى وميجان على نتفليكس زادت دعم الجمهور لأمير وأميرة ويلز

زادت سلسلة Netflix المكونة من ستة أجزاء، هارى وميغان، من الدعم لأمير وأميرة ويلز، بدلاً من دوق ودوقة ساسكس، وفي الاستطلاع الذي أجرته YouGov، لصحيفة The Times ، قال 44% إنهم زادوا تعاطفهم مع وليام وكيت، مقارنة بـ 17% فقط تضامنوا مع هارى وميجان، وفي الوقت نفسه، قال 23% إن المسلسل الأخير جعلهم يفكرون بشكل أسوأ فى هارى وميجان، بينما قال 7% إنه جعلهم يفكرون بشكل أفضل فى تواجد الزوجين بكاليفورنيا.

مؤلف كتاب "قصر كنسينجتون يعلق على الفيلم الوثائقى

من جانبه، قال توم كوين، مؤلف كتاب "قصر كنسينجتون: مذكرات حميمة من الملكة ماري إلى ميغان ماركل": "أنا مندهش فقط من أن الفيلم الوثائقي لم يتسبب في مزيد من الضرر لعائلة ساسكس.. لقد وجدت أنه من المؤلم مشاهدته - لقد جعلك تدرك أنهم فقدوا أرواحًا".

وأضاف "أنا لست مندهشًا على الإطلاق من أن الناس لديهم تعاطف أكبر مع أمير وأميرة ويلز لأنهم يفعلون الشيء الكلاسيكي المتمثل في التحمل.. إنهم لا يشكون من هاري"، وتابع: "أعتقد أنه من غير المرجح أن يجرد الملك دوق ساسكس من لقبه لأنه بعد ذلك يبدو أنه والأمير وليام يقومان بالأشياء التي يقوم بها هاري وميجان".



هارى وميجان

وتابع: "65% من المشاركين في الاستطلاع إن هاري وميغان اختارا التخلي عن أدوارهما كعضوين عاملين في العائلة المالكة"، وفي الوقت نفسه، قال 11% فقط إن الزوجين أُجبروا على الخروج، بينما يعتقد 49% أن العائلة المالكة لم تكن مؤسسة عنصرية، فيما يعتقد 26% أن العائلة المالكة لم تكن مؤسسة عنصرية.

وفي مقابلة هاري وميغان مع أوبرا وينفري في عام 2021، قال الزوجان إن أحد أفراد العائلة المالكة قد أدلى بملاحظة حول لون بشرة طفلهما الأول ، أرشي، وعلى الرغم من الاتهامات، فإن 51 في المائة من الجمهور البريطاني ما زالوا يعتقدون أنه ينبغي دعوة الثنائي لتتويج الملك العام المقبل، بينما قال 31 في المائة إنه لا ينبغي لهم ذلك.