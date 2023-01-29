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3 جراحات عاجلة تنقذ حياة 3 أشخاص بمستشفى بنها الجامعى.. تعرف عليها

الأحد، 29 يناير 2023 10:14 م
3 جراحات عاجلة تنقذ حياة 3 أشخاص بمستشفى بنها الجامعى.. تعرف عليها جراحات عاجلة تنقذ حياة 3 أشخاص بمستشفى بنها
القليوبية - إبراهيم سالم

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نجحت فرق طبية بقسم جراحة القلب والصدر بمستشفى بنها الجامعي بمحافظة القليوبية، في إنقاذ حياة مريض باستئصال ورم يزن حوالي 12 كيلوجراما من داخل العضلات المحيطة بتجويف الصدر علي الناحية اليمني، كما تم إنقاذ طفل يبلغ من العمر حوالي عام ونصف ابتلع قطعة فول سوداني، وكذلك استئصال ورم بالفص السفلي من الرئة لمريضة وكان منتشر بالمرئ.

وأوضحت مستشفي بنها الجامعي، في بيان لها، أنه تمكنت الفرق الجراحية، اليوم الأحد، من إتمام تلك العمليات الجراحية، حيث جاءت الحالة الأولي باستئصال ورم بالصدر لمريض، يزن 12 كيلو جرام من داخل العضلات المحيطة بتجويف الصدر علي الناحية اليمني حيث تم استئصاله بالكامل، وقام بإجراء الجراحة الدكتور يسري السعيد.
 
وتابعت المستشفي، أن الحالة الثانية تمثلت في استخراج جسم غريب "قطعة فول سوداني"، بالمنظار الشعبي من الشعب الهوائية لطفل عمره عام ونصف، وحضر من طنطا خصيصا لإجراء المنظار، وقام بإجراء العملية الدكتور محمد الجزار.
 
واستطردت المستشفي، أن الحالة الثالثة تمثلت في استئصال ورم بالفص السفلي من الرئة اليمني لمريضة، وكان منتشر بالمرئ وتم استئصال الفص السفلي والأوسط بالكامل، مع استئصال الجزء المصاب بالمرئ وكذلك الغدد الليمفاوية، وقام بإجراء العملية الدكتور معتز الشحات رزق.
 
وقدم الدكتور إبراهيم قصب رئيس قسم جراحة القلب والصدر بمستشفى بنها الجامعي، الشكر للأطباء المساعدين بالقسم، وكذلك طاقم التخدير بقيادة الدكتور محمد حامد.
 
 
جراحات عاجلة تنقذ حياة 3 أشخاص بمستشفى بنها (2)
 

 

 


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