مصرع طالبة تناولت قرص حفظ الغلال عن طريق الخطأ فى بنها.. افتكرته علاج للصداع

القليوبية إبراهيم سالم

لقيت طالبة مصرعها، إثر تناولها قرص حفظ الغلال عن طريق الخطأ، بقرية بتمدة دائرة مركز شرطة بنها بمحافظة القليوبية، حيث اعتقدت أنه علاج للصداع، جرى نقل المصابة لقسم السموم بمستشفى بنها الجامعي، إلا أنها توفت أثناء تقديم العلاج اللازم لها، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق، وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الطبيب الشرعي لبيان سبب الوفاة، واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة بنها، يفيد ورود بلاغ من مستشفى بنها الجامعي، يفيد استقبال طالبة مصابة بحالة تشنجات وانخفاض بضغط الدم، إثر تناولها قرص حفظ الغلال عن طريق الخطأ بقرية بتمدة دائرة المركز.

على الفور انتقل ضباط مباحث المركز لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين مصرع "ن ب م"، 16 سنة، طالبة، مقيمة قرية بتمدة دائرة المركز، إثر إصابتها بحالة تشنجات وانخفاض بضغط الدم، على إثر تناولها قرص حفظ الغلال عن طريق الخطأ اعتقادا منها أنه لعلاج الصداع، جرى نقل المصابة لقسم السموم بمستشفى بنها الجامعي، إلا أنها توفت أثناء تقديم العلاج اللازم لها.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق، وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الطبيب الشرعي لبيان سبب الوفاة، واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة.