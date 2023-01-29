هل تعانى من الهشاشة وفقدان الكالسيوم؟.. تعرف على نظامك الغذائى لتقوية العظام

كتبت فاطمة ياسر

تسبب هشاشة العظام ضعف العظام، وتفقد عظامك الكالسيوم بمرور الوقت إذا كان نظامك الغذائي لا يحتوي على ما يكفي منه، ويمكن أن تساعدك هذه الأطعمة على زيادة تناول الكالسيوم، ويقدمها التقرير المنشور عبر موقع "indiatoday".

أحد أكثر الحالات الصحية شيوعًا في العديد من الدول هي هشاشة العظام هذا المرض الذي يعد ضعف في العظام، وتتسبب هذه الحالة الطبية في أن تصبح عظامك ضعيفة وهشة وأي إجهاد ناتج يمكن أن يؤدي إلى كسر.

فمن المهم اتباع نظام غذائي سليم يحتوي على الكالسيوم، ولا تزال هشاشة العظام مشكلة صحية رئيسية وشائعة، وتتكون العظام من الكالسيوم وتخزن 99% من الكالسيوم في الجسم بينما يتم تخزين واستخدام نسبة 1% المتبقية في الدم والعضلات والأنسجة، فإذا كان نظامك الغذائي اليومي لا يحتوي على ما يكفي من الكالسيوم، فإن الجسم يحاول استخراجه من عظامك.

فإذا لم يعوض نظامك الغذائي ما فقدته، فإن عظامك ستفقد الكالسيوم بمرور الوقت، الأمر الذي سيقودك إلى خطر الإصابة بهشاشة العظام، ويجب على المرء أن يأخذ ما يكفي من الكالسيوم بما لا يقل عن 1000 ملغ يوميًا إما من نظامه الغذائي أو من المكملات الغذائية للحصول على عظام قوية، ومع ذلك، فإن الكثير من الكالسيوم يمكن أن يسبب أيضًا مشاكل مثل الإمساك والغازات والانتفاخ، و قد يؤدي تناول الكالسيوم الزائد أيضًا إلى زيادة خطر الإصابة بحصوات الكلى، وفي حالات نادرة، يمكن أن يتسبب الكثير من الكالسيوم أيضًا في ترسب الكالسيوم في الدم. وهذا ما يسمى فرط كالسيوم الدم.



إلى جانب الحليب هناك مصادر نباتية أخرى للكالسيوم يمكن أن تساعدك في الحفاظ على صحة العظام. هذه هي اللفت الخضر. كوب واحد منه يحتوي على 200 ملغ من الكالسيوم.

وتحتوي ملعقة واحدة من بذور السمسم على 146 مجم من الكالسيوم، فالأطعمة الأخرى التي تحتوي على الكالسيوم هي فول الصويا وخضر الخردل والبامية، و بصرف النظر عن الكالسيوم ، فإن العناصر الغذائية الأخرى مهمة أيضًا لصحة العظام.

الماغنيسيوم يحتاج جسمك إلى المغنيسيوم للحفاظ على صحة العظام ، وعدم الحصول على ما يكفي من المغنيسيوم في نظامك الغذائي يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بهشاشة العظام.

فيتامين ك وهذا الفيتامين ضروري لوظيفة البروتينات المشاركة في تكوين العظام وصيانتها.