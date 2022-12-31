فوائد أوميجا 3 للنساء.. منها منع هشاشة العظام

كتبت فاطمة خليل

فوائد أوميجا 3 ​1. تساعد على منع هشاشة العظام النساء بشكل عام أكثر عرضة للإصابة ب 2. تحسن المزاج يمكن لأوميجا 3 أن تقاوم الاكتئاب، ووجدت الدراسات أن مكملات أوميجا 3 فعالة ضد الاكتئاب الشديد (ولكن ليس اضطرابات القلق). 3. يخفف من آلام الدورة الشهرية تعاني معظم النساء من تقلصات الدورة الشهرية، وتعرف هذه الحالة باسم عسر الطمث، والذي يحدث عادة بسبب تقلصات الرحم القوية. يحتاج جسمك إلى أحماض أوميجا 3 الدهنية وفوائدها الصحية، لذلك تحتاج إلى تناول الأطعمة الغنية ب الأوميجا 3 مثل السلمون والجوز وبذور الكتان، وتساعد أوميجا 3 في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسرطان، وتستفيد النساء أكثر لأن أوميجا 3 يحمي من بعض الحالات التي تؤثر على النساء فقط مثل آلام الدورة الشهرية وهشاشة العظام والتهاب المفاصل الروماتويدي، في هذا التقرير نتعرف على فوائد أوميجا 3 للنساء، بحسب موقع " healthxchange".النساء بشكل عام أكثر عرضة للإصابة ب هشاشة العظام من الرجال، خاصة بعد انقطاع الطمث بسبب انخفاض مستوى هرمون الاستروجين.يمكن لأوميجا 3 أن تقاوم الاكتئاب، ووجدت الدراسات أن مكملات أوميجا 3 فعالة ضد الاكتئاب الشديد (ولكن ليس اضطرابات القلق).تعاني معظم النساء من تقلصات الدورة الشهرية، وتعرف هذه الحالة باسم عسر الطمث، والذي يحدث عادة بسبب تقلصات الرحم القوية.

وأشارت تجربتان عشوائيتان إلى أن أحماض أوميجا 3 الدهنية قد تكون فعالة في تخفيف آلام الدورة الشهرية بسبب خصائصها المضادة للالتهابات. 4. يخفف من التهاب المفاصل الروماتويدي تتعرض النساء لخطر الإصابة بالتهاب المفاصل الروماتويدي (RA) مرتين إلى ثلاث مرات مقارنة بالرجال، وعادة ما يحدث ذلك في منتصف العمر.

يحدث التهاب المفاصل الروماتويدي عندما يهاجم جهاز المناعة في الجسم بطانة المفاصل في مناطق مختلفة ، مما يؤدي إلى التهاب وألم.

مكملات زيت السمك قد تساعد في تخفيف تورم المفاصل وآلامها وتيبسها الصباحي بسبب آثارها المضادة للالتهابات وبالتالي تقليل استخدام مضادات الالتهاب.