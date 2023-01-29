نقيب المهندسين: عرض مقترح مشروع قانون النقابة الجديد النهائي على العمومية فى مارس

كتبت آية دعبس

وجهت الجمعية العمومية لشعبة الهندسة الكهربائية، الشكر لهيئة مكتب نقابة المهندسين على جهودها الكبيرة في خدمة المهندسين ومهنة الهندسة، وعلى دعمها المتواصل لأنشطة الشعبة الكهربائية.

وأشادت الجمعية العمومية بمجلس الشعبة، لما يبذله من جهود في خدمة مهندسي الكهرباء، وخاصة في مجال التدريب، مرحبة بالإعداد لتنظيم احتفال كبير بيوم مهندس الكهرباء، على أن يكون احتفالًا سنويًّا يتم فيه تكريم شيوخ مهندسي الكهرباء والمتميزين من المهندسين وأوائل الخريجين الجُدد من قسم الهندسة الكهربائية بكليات الهندسة.

وطالب عدد من أعضاء الجمعية العمومية، برفع توصية للجمعية العمومية لنقابة المهندسين والتي ستُعقد في مطلع مارس القادم، للمطالبة بإعادة تشكيل لجان النقابة.

وكانت شعبة الهندسة الكهربائية قد عقدت جمعيتها العمومية العادية مساء السبت 28 يناير 2023 بعد تأجيلها لمدة ساعتين لعدم اكتمال النصاب القانوني.

وحرص المهندس طارق النبراوي- نقيب المهندسين، والمهندس يسري الديب- الأمين العام، والمهندس أحمد صبري- الأمين العام المساعد والمتحدث الإعلامي لنقابة المهندسين، والمهندس المعتز بالله بركات- أمين الصندوق المساعد، على المشاركة في الجمعية العمومية للشعبة الكهربائية.

ورحب نقيب المهندسين، بالمهندسين المشاركين في اجتماع الجمعية العمومية، مشيرا إلى أن المهمة الأساسية للشُّعب الهندسية هو الدفاع عن المهنة.. وقال: "أعددنا قرارات مهمة تتعلق بالتعليم الهندسي، وهذه القرارات بداية لبرنامج طموح ستقوم به النقابة لإنقاذ المهنة التي تعاني حاليًا من بطالة ليست قليلة، ومن تزايد أعداد الخريجين، وتراجع المستوى العلمي للخريجين".

وأضاف: "قراراتنا تمثل وجهة نظر بناءة تحرك المياه الراكدة، وتدفع الأمور للأمام، وطموحنا أكبر من ذلك، ولكن تلك القرارات خطوة أولى ستكون بالغة الأهمية في تاريخ النقابة ومهنة الهندسة ".

وتابع نقيب المهندسين: "منذ عشرات السنين والمهنة تتعثر، ووصلت حاليًا لحال لا نقبله، ولمواجهة ذلك نخوض حاليًا معركة ليست بسيطة، ولكننا سنخوضها ما دُمنا اتفقنا عليها، وكنا جميعًا يدًا واحدة ".

وأشار نقيب المهندسين، إلى أن قانون النقابة الحالي مضى عليه 49 عامًا، ويضم نقاطًا كثيرة مطلوب تعديلها، وقال: "ما زلنا نتعامل بالمليم في تحصيل الدمغة الهندسية، وهناك جهود كبيرة لتعديل قانون النقابة بدأت منذ عام 2014، ولكنها لم تحقق أهدافها حتى الآن، ولهذا سنواصل جهودًا مكثفة لتعديل قانون النقابة، عبر السلطة التشريعية ممثلة في مجلسي النواب والشيوخ، فسنتواصل مع أعضاء المجلسين من أجل تعديل قانون النقابة، وهناك اتفاق كبير على ضرورة تعديل قانون النقابة، والدولة مدركة تمامًا لهذا الأمر والجميع لن يتأخر عن مساندة النقابة في تعديل قانونها".

وأضاف: "سنضع تصورًا نهائيًّا لقانون النقابة الجديد، وسنعرضه على الجمعية العمومية التي ستعقد في الأسبوع الأول من مارس القادم، وإذا وافقت الجمعية العمومية عليه، ستمنحه الصفة الدستورية، وسنسعى إلى أن يخرج إلى النور في أسرع وقت ممكن، وأتمنى أن يتحقق ذلك قبل نهاية العام الحالي".

ودعا نقيب المهندسين، جموع مهندسي مصر، للمشاركة في الجمعية العمومية القادمة، وقال: "الجمعية العمومية القادمة ستناقش قضايا حساسة وقوية، وستكون قراراتها ذات تأثير كبير على النقابة ومستقبل المهنة ".

ومن جانبه، أكد المهندس الاستشاري يسري الديب- أمين عام النقابة، سعادته بالمشاركة في الجمعية العمومية لشعبة الهندسة الكهربائية.. وقال: "أشعر بسعادة بالغة، وأنا أشارك الجمعية العمومية لمهندسي الشعبة الكهربائية، والتي تضم قامات علمية ومهنية كبيرة ومحترمة".

وأضاف: "أعاهد الله، وأعاهد كل مهندسي مصر أن أكون جنديًّا في كل أمر طيب يخدم الهندسة والمهندسين، وسنتصدى لكل مشكلات المهنة بإذن الله، وسنصل إلى نتائج مثمرة ما دمنا جميعًا يدًا واحدة، ولهذا يسعدني مشاركة جميع المهندسين في كافة أنشطة وفعاليات النقابة، لتخرج الأمور بشكل يرضي جميع المهندسين، ولتمارس النقابة دورها- بحق- استشاري الدولة الأول في المجال الهندسي".

من جانبه أشاد المهندس أحمد صبري- الأمين العام المساعد والمتحدث الإعلامي للنقابة بنشاط مجلس شعبة الهندسة الكهربائية.. وقال: "لمست منهم إخلاصًا في خدمة كل المهندسين، في كل المجالات، وفي مقدمتها مجال التدريب"، مؤكدا سعادته بحضور الجمعية العمومية للشعبة الكهربية.. وقال: "أعتز بانتمائي للشعبة الميكانيكية، ولو لم أكن مهندس ميكانيكا، لتمنيت أن أكون مهندس كهرباء ".

ودعا "صبري" جموع مهندسي مصر، وخاصة الشباب، إلى المشاركة في الجمعية العمومية القادمة للنقابة في مارس القادم، مشيرا إلى أن أكثر من نصف مهندسي الجمعية العمومية" من الشباب، وعليهم جميعًا المشاركة بقوة في مناقشة كل القضايا النقابية ورسم استراتيجية مستقبل المهنة ".

وأضاف: "هناك قضايا نقابية عديدة يجب دراستها بعناية وبمشاركة كبيرة من المهندسين، منها البطالة والتدريب وتأهيل شباب المهندسين، وزيادة موارد النقابة، والارتقاء بالمهنة، وتعديل قانون النقابة، والتعليم الهندسي، وكل تلك القضايا لها ذات الأولوية، وسنعمل على خطوط متوازية لمواجهتها جميعًا من خلال استراتيجية يتشارك في وضعها جموع المهندسين، للوصول إلى حلول موضوعية وناجزة لكل المشكلات المهنية والنقابية ".

وتابع "صبري": يجب أن نبني على جهود من سبقونا، فليس من الحكمة أن نهدم كل الجهود السابقة لنبدأ من جديد.

وفي بداية كلمته رحب الدكتور مهندس محمد اليماني- رئيس الشعبة الكهربائية، بحضور الجمعية العمومية، وقال: "إن مجلس الشعبة يسعى للقيام بدوره على أكمل وجه، برؤية ورسالة واضحة، أملًا في تحقيق أهدافها للارتقاء بمستوى المهنة، والارتقاء بمستوى المهندس فنيا ومهنيا ووضع برامج تدريبية من شأنها وضع المهندس على مسار وظيفي لائق، واستمرار التواصل مع المهندسين الكهربائيين للوصول إلى مطالبهم واحتياجاتهم، عملًا على تحقيقها، أو المساعدة في تحقيقها ".

تأتي كل هذه الجهود في ظل التوجيهات والدعم المستمر من النقيب العام، المهندس طارق النبراوي والمهندس يسري الديب- أمين عام النقابة، وهيئة مكتب النقابة، دعمًا للجهود التنموية غير المسبوقة والتي تشهدها مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ".

وأكد المهندس الاستشاري أحمد الشناوي- وكيل شعبة الهندسة الكهربائية، أن مجلس الشعبة يعمل وفق رؤية ورسالة محددة.. وقال: "نعمل وفق رؤية مفادها أن يصبح كل مهندس كهرباء في مصر مهندسًا متميزًا يعمل ويرتقي ويبدع في بيئة محفزة وآمنة".

وأضاف: "رسالتنا دعم العمل الهندسي بأفضل الممارسات وتحقيق ريادة المهندس المصري في مجتمع هندسي منافس عالميًّا، وتأمين التعلم المستمر للمهندسين، بما يرفع كفاءاتهم التقنية ومعارفهم النظرية وخبراتهم العلمية، والمساهمة في الربط بين البحوث والواقع ".

فيما استعرض المهندس كريم علاء الدين- أمين الشعبة، أهداف الشعبة، والأنشطة والفعاليات التي شهدتها خلال 2022، كما استعرض ما قامت به لجان الشُّعب المختلفة.، مشيرا إلى أنه "تم تدريب 1200 مهندس خلال الشهور الأربعة الأخيرة".. وقال: "نسعى للتوسع في إنشاء معامل هندسية جديدة بالتعاون مع شركات متخصصة مثل شركة ABB وشركة السويدي إليكتريك وشركة يوكوجاوا، وافتتاح معامل هندسية في بعض النقابات الفرعية بالمحافظات وتوقيع بروتوكولات تعاون مع بعض الجامعات، وسيتم افتتاح معمل شنايدر بنقابة الإسكندرية يوم 11 فبراير القادم، مشيرًا إلى أن معمل سيمنس بالنقابة العامة جاهز حاليًا للعمل بمدربين تابعين للنقابة.

وعن الخطة المستقبلية للشعبة، قال أمين الشعبة الكهربية: "ما زال لدى مجلس الشعبة الكثير من الأنشطة لتنفيذها، سواء زيارات لمصانع ومراكز تحكم ومحطات، أو تنفيذ ندوات وورش عمل وندوات علمية تدريبية لكافة تخصصات الهندسة الكهربائية.