اليوم السابع
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نقابة المهندسين: 45 ألف طالب ينضمون للكليات والمعاهد الهندسية كل عام

الأربعاء، 11 يناير 2023 11:02 م
نقابة المهندسين: 45 ألف طالب ينضمون للكليات والمعاهد الهندسية كل عام نقابة المهندسين - أرشيفية
محمد شعلان

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أكد الدكتور محمد عبد الغني، عضو اللجنة الاستشارية بنقابة المهندسين، أن هناك 60 معهد عالي للهندسة وهذا عدد كبير جدًا، كما أن هناك 45 ألف طالب ينضمون للكليات والمعاهد الهندسية كل عام، مشددًا على أن هذا العدد من الطلاب يجعل وجود نقص كبير في أعداد أعضاء هيئة التدريس بنسبة للطلاب.
 
وأضاف محمد عبد الغني، خلال حواره ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، اليوم الأربعاء، أن الكليات الخاصة هي تجارة الآن، وتسبب كثرة أعداد الخريجين، قائلا: "هناك عشرات الآلاف من المهندسين بدون عمل لعدم وجود خبرات وقدرات خاصة للعمل الهندسي".
 
وتابع: "وصل عدد خريجي الهندسة لـ820 ألف خريج، وأعداد الطلاب يفوق القوة الاستيعابية ومتطلبات العملية التعليمية، وتخريج طالب هندسة غير مكتمل التكوين شديدة الخطورة، وعدم تلقيهم لتعليم مناسب وتدريب جيد يعد كارثة كبرى، ولاحظنا وجود خريجين من الهندسة كانوا شعبة الأدبي في الثانوية العامة".
 
وفي وقت سابق، أقامت نقابة المهندسين الفرعية بمحافظة الفيوم برئاسة المهندس جمال عبدالواحد وبحضور المهندس يسرى الديب الأمين العام للنقابة والمهندس المعتز بالله بركات أمين الصندوق المساعد للنقابة وعددا من أعضاء المجلس الأعلى، حفلها السنوى، لتكريم المهندسين الحاصلين على درجة الماجستير والدكتوراه وأوائل كليات الهندسة لعام 2022 والمهندسين الذين بلغوا سن المعاش ، وكذا تم تكريم اسر المهندسين الراحلين خلال عام 2021/2022.
 
كما شهد الحفل أيضا تكريم المهندسين رؤساء الإدارات والمصالح ومديري الإدارات الهندسية لما بذلوه من جهد وعطاء لخدمة مهنة الهندسة. 
 
من جانبه، أشاد المهندس يسري الديب الأمين العام لنقابة المهندسين بتنظيم الحفل مؤكدا علي فخر نقابة المهندسين المصرية دوما بأبنائها المتفوقين من حديثي التخرج، مشيرا انهم سواعد مصر التي تبني وتعمر خلال المرحلة القادمة، في ظل فترة تنمية كبيرة تشهدها مصر وتقوم بالقطع بسواعد مهندسي مصر وعمالها.

نقابة المهندسين

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حديث القاهرة



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