انطلاق الموسم الثانى لدورى المهندسين.. والتسجيل 17 ديسمبر

أعلنت لجنة الشباب والتواصل الطلابى بنقابة المهندسين المصرية، عن انطلاق الموسم الثانى لدورى المهندسين بشكله الجديد، وأشار المهندس أحمد صبرى رئيس اللجنة والمتحدث الإعلامى للنقابة، إلى أن التقديم لتسجيل الفرق المشاركة بالدورى يبدأ من 17 ديسمبر ٢٠٢٢ إلى 5 يناير 2022، ويتم التقديم فى جميع النقابات الفرعية بالمحافظات.

وأشار صبرى إلى أن المنافسات تقام على ثلاثة مراحل، المرحلة الأولى على مستوى النقابات الفرعية و الفائز الأول ينتقل للمنافسة فى المرحلة الثانية و هى مرحلة الإقليم و الفائز فى مرحلة الإقليم يؤهل للتنافس فى المرحلة النهائية لإعلان الفائزين بدورى المهندسين فى نسخته الأحدث، لافتا أنها نسخة بشكل جديد اكثر حماسا اكثر تنافسيا لكل المهندسين على مستوى الجمهورية

وعن الشروط العامة للاشتراك فى دورى المهندسين

أفاد صبرى أن،:

سن اللاعب لا يتجاوز ال 40 عام

ثانيا عدد اللاعبين بالفريق عدد 10 لاعبين

ثالثا- يسمح لكل فريق تسجيل عدد 3 لاعبين من طلاب كلية الهندسة

رابعا- يتم تعيين مدير إدارى ومدير فنى لكل فريق على أن يكون إجمالى الفريق 12 عضوا، 10 لاعبين و 2 فنى وإدارة.

خامسا- لا يحق للاعب الواحد الاشتراك فى اكتر من فريق، وفى حالة تسجيل اللاعب فى فريقين يتم الغاء نتيجة الفريق واستبعاده من المسابقة

سادسا- يسمح للفريق الصاعد من مرحلة تصفيات النقابات الفرعية، إلى مرحلة تصفيات الإقليم، باستبدال 3 لاعبين من اللاعبين المسجلين فى البطولة

سابعا- يلتزم كل فريق بارتداء زى موحد طوال مباريات البطولة والارقام من 1ل 10

ثامنا- بعد انتهاء المسابقة والتصفيات النهائية والإعلان عن الفريق الفائز ممثل عن الإقليم، الذى يشارك فى التصفيات النهائية على مستوى الجمهورية، يحق للفريق استبدال ٣ لاعبين

تاسعا- القوانين المنظمة للدورى هى قوانين كرة القدم الخماسية

عاشرا- مدة المبارة 30 دقيقة مقسمة على شوطين يتخلل كل شوط وقت مستقطع لكل فريق وقت الراحة بين الشوطين 5 دقائق.