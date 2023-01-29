موقف سرفيس حضارى بأرض اللواء يستوعب 300 سيارة ضمن مشروع محور كمال عامر

كتبت - مرام محمد

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، على استمرار مجهودات رفع كفاءة وتطوير المواقع والساحات الواقعة أسفل محور الفريق كمال عامر واستغلالها لخدمة المواطنين كساحات انتظار للسيارات ومواقف للسرفيس ومحال حضارية لخدمة المترددين.

تصريحات المحافظ جاءت خلال جولته لمتابعة أعمال إنشاء الساحات أسفل محور الفريق كمال عامر بنطاق أحياء بولاق الدكرور والعجوزة، والتى وجه خلالها المحافظ بضرورة أن تنفذ الأعمال على أكمل وجه والاهتمام بالشكل الجمالى والحضارى إلى جانب رفع نواتج الأعمال من رتش ومخلفات وتحسين كفاءة النظافة والقضاء على أى مظاهر للإشغالات والتعديات على الطريق العام.

ووجه المحافظ، إدارة المرور بتخطيط المنطقة المحيطة بمحور كمال عامر للقضاء على أى اختناقات مرورية، وشملت جولة المحافظ تفقد موقف السرفيس الحضارى الجديد بمنطقة أرض اللواء والمقام لاستيعاب 300 سيارة سرفيس ليساهم بشكل كبير فى القضاء على المواقف العشوائية التى تعانى منها المنطقة ويقدم خدماته إلى شريحة كبيرة من المواطنين، ويضم خطوط أرض اللواء والبراجيل والطريق الأبيض وناهيا وجامعة الدول العربية والسودان وغيرها من الخطوط التى تخدم مواطنى المنطقة مع تدعيمه بخطوط سير إضافية.

وتفقد المحافظ الخدمات المقدمة داخل الموقف موجهاً بضرورة متابعه التزام السيارات بخطوط السير والتعريفات المحددة لها والتعامل الفورى مع اى شكاوى واردة للمواطنين الى جانب رفع كفاءة النظافة داخله والتنسيق مع المحال بوضع طفايات للحريق للحفاظ على السلامة العامة.

وتابع المحافظ أعمال صيانة السلم الكهربائى لكوبرى المشاة بأرض اللواء الجارى تنفيذها فى إطار الخطة الموضوعة لرفع كفاءة الكوبرى للتسهيل على المواطنين خاصة كبار السن فى التنقل مؤكداً على ضرورة إجراء الصيانات الدورية لها.

وخلال الجولة وجه المحافظ، بغلق أحد المقاهى بنطاق حى بولاق الدكرور لتعديها على حرم الطريق العام وافتراشها لجانبى الطريق، مشدداً على رئيس الحى بعدم السماح بتعدى المنشات والمحال على الطريق العام وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

رافق المحافظ اللواء مهندس شاكر يونس السكرتير العام للمحافظة، ورئيس حى العجوزة، ورئيس جهاز السرفيس، ورئيس الهيئة العامة النظافة والتجميل، ومديرى مديريات الاسكان والطرق بالجيزة.