رفع 400 حالة إشغال للمقاهى والباعة الجائلين فى حملة مكبرة ببولاق الدكرور

كتبت - مرام محمد

شنت محافظة الجيزة من خلال حي بولاق الدكرور، حملة مكبرة، لإزالة الإشغالات والتعديات على الطريق العام، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، باستمرار تنفيذ الحملات على مدار اليوم لرفع كافة أوجه الإشغال والتعديات وتحقيق الانضباط.

وأسفرت الحملة عن رفع 400 حالة إشغال بشوارع ناهيا و6 أكتوبر، شملت كراسي وترابيزات لمحال ومقاهي وباعة جائلين واستاندات معروضات، بالإضافة إلى ضبط تروسيكلات مخالفة تتسبب في إعاقة الحركة المرورية مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.

كما تم تنفيذ حملة مكبرة على المحال المخالفة والمتعدية علي الطريق العام بشارع المصرف تم خلالها إزالة الحواجز الحديدية الخاصة بهم وإيقاف أعمال تشطيبات وإشغال لمحل، وذلك بمتابعة عبد الله نور رئيس حي بولاق الدكرور وتوفيق جمال نائب القطاع.

وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بمواصلة جهود إزالة التعديات ورفع الإشغالات من الطريق العام وعدم السماح للمنشآت التجارية والمحال والمطاعم باستغلال أرصفة المشاة ومسار الطريق فى وضع الإشغالات، وذلك لتوفير حرم آمن لسير المواطنين وضمان عدم إعاقة الحركة المرورية.

وشدد محافظ الجيزة، على المرور الدورى على المواقع التى تمت إزالة التعديات منها لضمان عدم تكرار المخالفة مجدداً والتعامل الفورى حيال أى مخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتكثيف حملات رفع الإشغالات بصفة دورية للتصدى للمخالفات، وعدم التهاون حيال المخالفين مع اتخاذ الإجراءات القانونية.

وكان حي شمال الجيزة قد شن حملات على مدار يومين لإزالة 280 حالة تعد وإشغال الحواجز الحديدية الخاصة بحجز أماكن انتظار للسيارات بالطريق العام بشوارع ترعة السواحل والعامل الأول والوحدة والحرية ومحمد حجازي.

ورفع الحي التعديات على خط التنظيم والأسوار المقامة بالمخالفة، والتي تسببت في غلق شارع قمر الدولة الواقع ضمن متفرعات شارع ترعه السواحل بشمال الجيزة؛ وذلك لتيسير الحركة المرورية وفتح الشارع أمام حركة المواطنين.