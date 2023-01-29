غدا.. إعلان نتيجة الصفين الخامس الابتدائى والثانى الإعدادى فى الجيزة

كتبت – مرام محمد

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة ، أنه حرصا على عدم حدوث تكدس داخل المؤسسات التعليمية والتسهيل على أولياء الأمور أثناء إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول للمراحل المختلفة، حرصت قيادات تعليم الجيزة، على توحيد إعلان النتائج، وتقسيمها على أيام، ليتم إعلانها بشكل موحد على مستوى المحافظة، على أن تعلن في مكان واضح وتتاح لجميع أولياء الأمور، مؤكدة أن غدا الإثنين موعد الإعلان عن نتيجة الصفين الخامس الابتدائي والثاني الإعدادي.

وأوضحت "المديرية" جداول إعلان امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب صفوف النقل على النحو الآتي:

-الأحد 29 يناير: إعلان نتيجة الصفين الرابع الابتدائي والأول الإعدادي

-الثلاثاء 31 يناير: إعلان نتيجة الصف السادس الابتدائي

- الأحد 5 فبراير: إعلان نتيجة الصف الأول الثانوي

-الإثنين 6 فبراير: إعلان نتيجة الصف الثاني الثانوي

جدير بالذكر، أن وزارة التربية والتعليم أوضحت أنه يتم التعبير عن نتيجة تقييم المتعلم بالصفين الرابع والخامس الابتدائي في صورة أربعة ألوان، تعبر عن مدى اكتساب المتعلم للمعارف والمهارات، وعن طريق الألوان يتعرف المتعلم على تطور أدائه، على النحو التالي:

-اللون الأزرق: يوضح أن المتعلم قد فاق التوقعات في اكتساب المعارف، والمهارات المطلوبة (من 85 إلى 100).

-اللون الأخضر: يوضح أن المتعلم قد امتلك المعارف، والمهارات المطلوبة (من 65 لأقل من 85).

-اللون الأصفر: يوضح أن المتعلم في حاجة إلى بعض الدعم (من 50 لأقل من 65).

-اللون الأحمر: يوضح أن المتعلم لم يتقن هذه المعارف والمهارات المطلوبة، وما زال في حاجة إلى الكثير من الدعم (من 1 لأقل من 50).