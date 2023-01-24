مدير تعليم الجيزة يتفقد لجان امتحانات الشيخ زايد.. صور

كتبت - مرام محمد

تفقد أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، صباح اليوم الثلاثاء، لجان إدارة الشيخ زايد التعليمية بحضور مدير عام الإدارة؛ لمتابعة اليوم الرابع لامتحانات الشهادة الإعدادية بالفصل الدراسي الأول، وذلك بناءً على توجيهات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور رضا حجازى، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وخلال جولته، وجه مدير المديرية، بتذليل جميع العقبات وحل كافة المشاكل التي قد تواجه الطلاب أو تؤثر على سير العملية الإمتحانية وإبلاغ غرفة العمليات بديوان المديرية للمتابعة، والتواصل المستمر مع مديري الإدارات لحل أي مشاكل قد تواجه اللجان أو الطلاب، مع التشديد على ضرورة التنبيه على الطلاب بعدم اصطحاب المحمول أو أى وسائل اتصالات حتى لا يتعرض أحد منهم للمساءلة القانونية وإلغاء امتحانه.

وكان أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، قد شدد على تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية وغرف فرعية بالإدارات التعليمية لتلقى أى شكاوى والعمل على حلها فوراً والتواصل مع غرفة عمليات الوزارة والمحافظة، والتنسيق مع مديرية أمن الجيزة وأقسام الشرطة لتأمين أوراق الأسئلة واللجان، وذلك بناءاً على تعليمات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة

وأكد على تقليل الطلاب باللجان الفرعية ليصبح 14 طالبا باللجنة، والحفاظ على المسافات الآمنة بين الطلاب أثناء أداءِ الامتحان، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة فى لجان الامتحانات، من التطهير الدورى وتحقيق التباعد بين الطلاب وارتداء الكمامات، مع ضرورة التواجد المستمر للطبيب أو الزائرة الصحية بكل لجنة للتدخل الفورى فى حالة الطوارئ، مؤكدا على الاهتمام بالنظافة اليومية للفناء ودورات المياه.