التعليم تحدد موعد تدريب موجهى ومعلمى اللغة العربية للصف الخامس الابتدائى

كتب محمود طه حسين

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى خطابًا إلى المديريات التعليمية، وجهت فيه بالتأكيد على موجهي مادة اللغة العربية بتعديل موعد التدريب من الثلاثاء 3 يناير الجارى إلى الأربعاء 4 من نفس الشهر من الساعة العاشرة صباحًا حتى الساعة الثانية عشر ظهرًا، على أن يكون البث من القاعة الرئيسية بديوان الوزارة، وذلك في إطار خطة التنمية المهنية لمعلمي الصف الخامس الابتدائي للعام الدراسي (2023/2022) وبالتعاون مع مؤسسة نهضة مصر واستكمالاً للتدريبات التي تعقد للسادة موجهي مادة اللغة العربية من خلال قاعات الفيديو كونفرانس بقاعات الجمهورية.

وأشارت الوزارة إلى أن الفئة المستهدفة لموجهي ومعلمي مادة اللغة العربية؛ بداية من الساعة 10 صباحًا حتى 12 ظهرًا.

وعقدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فى وقت سابق تدريبات لموجهي المواد التعليمية ومسؤولي التدريب والمشرفين على التدريب ب المديريات التعليمية ، على أساليب وفنيات صياغة الأسئلة وفق نظام التقييم الجديد لطلاب المرحلة الثانوية، بالمدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر، في الفترة من 6 إلى 14 ديسمبر الماضى.

وتهدف التدريبات، إلى بناء قدرات المشاركين في إعداد المفردات الاختبارية لتقويم نواتج التعلم في المواد الدراسية المختلفة، والتمييز بين المستويات المعرفية، وتحديد معايير بناء المفردات الاختبارية في المواد المختلفة، وتطبيق خطوات إعداد المفردات الاختبارية في ضوء منظومة التقويم الحديثة، وإنتاج مفردات اختبارية في المواد الدراسية المختلفة في مادة التخصص.

وشملت موضوعات البرنامج التدريبي، نواتج التعلم لدى المتعلم، وتصنيف نواتج التعلم، ومستويات نواتج التعلم المعرفية، وبناء المفردات الاختبارية ومعايير جودتها، وإنتاج مفردات اختبارية في المواد الدراسية المختلفة في مادة التخصص في ضوء معايير الجودة.

واستهدفت التدريبات، موجهي المواد الدراسية "اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، اللغةالفرنسية، اللغة الألمانية، باقي اللغات، الرياضيات البحتة والتطبيقية، الفلسفة والمنطق، والكيمياء، والفيزياء، والجيولوجيا، والدراسات الاجتماعية".

جدير بالذكر أنه تم إجراء التدريب على ثلاثة مراحل، شملت المرحلة الأولى 378 موجه بكل مديرية، و27 مسؤول تدريب، و10 مشرفين على التدريب، بينما شملت المرحلة الثانية موجهي المواد التعليمية المستهدفة بالمديريات التعليمية بكل محافظة، كما شملت المرحلة الثالثة معلمي المواد التعليمية المستهدفة بالمدارس الثانوية العامة بكل محافظة.