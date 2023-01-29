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ضعف المياه بأطراف شبكة مازورا في بني سويف بسبب أعمال تطهير الخزان الأرضى غدا

الأحد، 29 يناير 2023 11:28 ص
ضعف المياه بأطراف شبكة مازورا في بني سويف بسبب أعمال تطهير الخزان الأرضى غدا محافظة بني سويف
بنى سويف هانى فتحى

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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى،  ضعف المياه بأطراف شبكة مازورا لمدة 12 ساعة، وذلك اعتباراً من الساعة 5 مساء اليوم الأحد 29 يناير الجارى، وحتى الساعة 5 صباح غد الاثنين، بسبب قيام الشركة بأعمال تطهير بخزان محطة مياه غرب اليوسفى بفرع سمسطا.

 

 وإذ تعتذر الشركة فى بيان لها عن ضعف الخدمة "بشكل مؤقت" لإجراء أعمال التطهير اللازمة لضمان استمرار الخدمة بالكفاءة والجودة المطلوبة، فإنها تناشد المواطنين والمصالح والجهات الحكومية المتأثرة تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، مع التأكيد على توفير سيارات مياه للشرب فى حالة الحاجة إليها، مشيرة إلى أنه فى حال وجود شكوى يرجى الاتصال على الخط الساخن 125 من أى تليفون أرضى.

 

 


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