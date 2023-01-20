ضعف المياه لمدة 8 ساعات غدا بقلين فى كفر الشيخ لأعمال غسيل وتطهير للمحطة

كفر الشيخ- محمد سليمان

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفرالشيخ، عن ضعف المياه لمدة 8 ساعات، غدا السبت، الموافق 21 يناير الجاري، من الساعة 7 صباحا وحتى الساعة 3 مساء، وذلك بسبب توقف محطة مياه عزيز بقلين لأعمال غسيل وتطهير وتعقيم مراحل المحطة وتؤثر على مدينة قلين بالكامل.

وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات والمدارس بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، وقامت الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

وتشهد قرى مراكز محافظة كفر الشيخ أعمال تبطين وتأهيل الطرق، إضافة إلى المجهودات التى تقوم بها الإدارة المركزية للموارد المائية والرى بكفر الشيخ، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بإشراف المهندس رزق مصطفى، إضافة لأعمال الموازنات والمناوبات التى تتم على جميع الترع بالمحافظة، لضمان عدالة توزيع المياه، ومتابعة وصول المياه لنهايات الترع، وحل مشاكل المنتفعين على الترع، ورصد ومتابعة تقدم الزراعات وحالتها واحتياجاتها المائية وذلك بالتنسيق بين إدارات الرى والزراعة على مستوى المحافظة، و أعمال حماية الشواطئ المطلة على ساحل البحر المتوسط.