ضبط 14 طن خامات ومكسبات طعم مجهولة المصدر داخل مصنع بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

ضبطت مديرية التموين بالشرقية، 14 طن خامات ومكسبات طعم مجهولة المصدر داخل أحد مصانع اللحوم بطريق بلبيس العاشر من رمضان، ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين بإحكام الرقابة والسيطرة على الأنشطة التجارية لضبط حركة البيع والشراء والتأكد من التزام أصحاب الأنشطة التجارية بالأسعار المحددة ومراجعة التراخيص القانونية للمنشآت وتطبيق القانون على المخالفين .

تمكنت إدارة تموين بلبيس برئاسة احمد حسين مدير الإدارة ومفتشي الإدارة من ضبط أحد مصانع تصنيع المواد الغذائية بطريق بلبيس / العاشر من رمضان، لاستخدام خامات غذائية ومكسبات طعم مجهولة المصدر تستخدم في تصنيع اللحوم المصنعة، وتم التحفظ على مضبوطات تصل إلى 14 طن خامات مجهولة المصدر وتحرير محضر جنحة رقم 1534 جنح مركز شرطة بلبيس لـ 2023 واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحابه المخالفين.

وتواصل مديرية التموين مجهوداتها الرقابية على كافة الأنشطة التجارية المختلفة للوقوف على مدى إلتزام أصحابها بالقوانين والمقررات التموينية لمنع إحتكار السلع المدعمة وبيعها بالسوق السوداء وتطبيق القانون على المخالفين.