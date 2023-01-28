حملة مكبرة لرفع الإشغالات المخالفة من منطقة أبو حسين بالزقازيق

الشرقية - إيمان مهنى

وجه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بسرعة إزالة الإشغالات المخالفة بشوارع بمنطقة كفر أبو حسين وطريق العشة والتي تتسبب في حدوث إعاقة لحركة المارة والسيارات.

ذلك عقب جولته بمنطقة كفر أبو حسين وطريق العشة بنطاق مركز ومدينة الزقازيق للوقوف على مستوى الخدمات المؤداه للمواطنين ومتابعة أعمال النظافة ورفع الإشغالات والاستماع الي شكاوى المواطنين وتلبيتها.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ، قامت رئاسة مركز الزقازيق بالاشتراك مع شرطة المرافق بحمله مكبرة لرفع الإشغالات والباعة الجائلين والمفترشين ببضائعهم بحمله مكبرة لرفع الإشغالات والباعة الجائلين والمفترشين ببضائعهم بحرم الطريق العام بمنطقه كفر محمد حسين والعشة وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وفتح الطريق أمام حركة السيارات وعبور المواطنين.

وأكد محافظ الشرقية أنه سيواصل جولاته المفاجئة بشوارع المدن والمراكز والوحدات المحلية القروية بنطاق المحافظة للوقوف على مستوى الخدمات العامة المؤداة للمواطنين والاستماع إلى مشكلاتهم وتوجيه الجهات المختصة لإيجاد الحلول العاجلة لها.