سفارة إسبانيا ووزارة الشباب يسلمان شهادات الفائزين بمسابقة "كن رائد أعمال مبدع"

كتبت: هناء أبو العز

تحت رعاية سفير إسبانيا، ألبارو إيرانثو ووزير الشباب والرياضة، أشرف صبحي، تنظم السفارة الإسبانية ووزارة الشباب والرياضة، حفلاً غداً الاثنين، لتكريم الفائزين في مسابقة "كن رائد أعمال مبدع"، وذلك في إطار مشروع ريادة الأعمال الشبابية الممول من قبل الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية (AECID)، ومن المقرر إقامة الحدث بمقر إقامة السفير الإسباني في القاهرة.

واختير الفائزون الأربعون من بين 100 متأهل للتصفيات النهائية، وسيتم تزويدهم بحاضنة أعمال وخدمات تطوير الأعمال والتواصل مع الشركاء الماليين، وسيحضر الحفل مديرة الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية في مصر، إيفا سواريز ليوناردو، وممثلين عن وزارة الشباب والتعاون الإسباني.

وطورت مبادرة "كن رائد أعمال مبدع" وقدمت حزم تدريب شاملة على ريادة الأعمال لنحو 2000 طالب جامعي وخريج، تتضمن أفكار تجارية تتناسب بكفاءة مع الأولويات الاقتصادية لمصر، مع التركيز على النمو الأخضر والصناعي.

وتضمنت الحزم التدريبية تدريب علي المهارات المطلوبة لرواد الأعمال، مثل اختيار الشركاء، والقيادة الإدارية، والعلامات التجارية والتسويق، وتصميم نماذج الأعمال، والإدارة المالية، بالإضافة إلى مهارات العرض.

واختيرت المشاريع من قبل لجنة تحكيم ضمت مجموعة من المتخصصين من الوكالات الشريكة لمبادرة رواد النيل.