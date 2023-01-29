ديلى ميل: الأمير وليام يعارض رغبة الملك تشارلز فى حضور هارى وميجان حفل تتويجه

كتب إيهاب محمد

طلب الملك تشارلز من رئيس أساقفة كانتربرى، التوسط فى صفقة للسماح للأمير هاري، وزوجته ميجان ماركل، بحضور حفل تتويجه، لكنه واجه مقاومة من ابنه الأكبر وليام أمير ويلز، وذلك وفقا لتقرير نشرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

الملك تشارلز يطلب من رئيس أساقفة كانتربرى التوسط لحضور هارى حفل التتويج

وقالت مصادر بارزة قريبة من القصر الملكى، إن الملك تشارلز يريد من جاستن ويلبى، إبرام اتفاق مع أبنائه المتحاربين ليسمح للأمير هارى وزوجته ميجان ماركل، بحضور حفل وستمنستر آبى، مايو المقبل.

كانت التكهنات منتشرة حول ما إذا كانت عائلة ساسكس ستحضر الحدث البارز منذ أن ابتعدوا عن واجباتهم الملكية - وخاصة منذ نشر مذكرات هاري، سبير، في وقت سابق من هذا الشهر، والتي احتوت على سلسلة من الهجمات على أفراد العائلة الملكية.



الملك تشالز والامير هارى ووليام

تشارلز يفكر فى إجراء مقابلة تلفزيونية قبل حفل التتويج

يأتي ذلك وسط تقارير تفيد بأن تشارلز يفكر في إجراء مقابلة تلفزيونية خاصة به قبل التتويج، ويقال إن الملك يعتقد أن غياب هاري وميجان عن التتويج سيكون مصدر إلهاء أكبر من وجودهما، لذا فهو مستعد لتقديم تنازلات لإقناعهما بالحضور.

لكن يُفهم أن ويليام قلق من أن يستغل شقيقه الحدث لتنظيم "حيلة" من شأنها أن تلقي بظلالها على الحدث، وتقول المصادر إن هاري يمكن أن يُكفل له مكانًا جلوسًا رفيع المستوى في الدير أو ضمانًا غير رسمي بأنه سيكون قادرًا على الاحتفاظ بألقابه كحافز للحضور.

وليام يخشى من تواجد هارى فى الحفل

ومع ذلك، يخشى ويليام أنه ما لم تكن زيارة هاري مكتوبة بإحكام، فيمكنه أن يسرق الأضواء، على سبيل المثال، من خلال الذهاب في جولة في إحدى مناطق لندن المحرومة مع ميجان.

وقال أحد المصادر:"المسألة الجوهرية هي ما إذا كانوا يحضرون التتويج، وإذا فعلوا، فبأي شروط وأحكام، الأسرة منقسمة، وجميع الدلائل تشير إلى أن هاري يُنصح بعدم الموافقة على أي شيء في هذه المرحلة و "اللعب لفترة طويلة" حتى اللحظة الأخيرة ، مما يجعل المفاوضات معه صعبة للغاية.