بريطانيا على موعد مع الاحتفالات.. نجوم العالم يشاركون فى تتويج الملك تشارلز الثالث

وكالات

أعلن قصر باكنجهام أنه سيتم الاحتفال بتتويج تشارلز الثالث ملكا على بريطانيا العظمى، وستستمر الاحتفالات بهذه المناسبة لثلاثة أيام، وستشمل حفلا موسيقيا بمشاركة نجوم العالم.

وقال القصر في بيان له، إن المناسبة ستقام خلال عطلة نهاية الأسبوع، من السبت 6 إلى الاثنين 8 مايو 2023. وسيتم تتويج الملك تشارلز الثالث والملكة كاميلا في وستمنستر أبي. وبعد التتويج، سيعودان إلى قصر باكنجهام، حيث سيقومان جنبا إلى جنب مع أفراد آخرين من العائلة المالكة، بتحية الأشخاص من الشرفة.

ووفقا للبيان، ستقام حفلة موسيقية بمشاركة نجوم العالم في قلعة وندسور يوم 7 مايو. وستشارك فرق أوركسترا شهيرة في الحفلة الموسيقية، بالإضافة إلى جوقة "التتويج" التي ستضم أعضاء الفرق الموسيقية للصم واللاجئين.

وحسب موقع روسيا اليوم، في مساء يوم 7 مايو سيتم تسليط الضوء على مناطق الجذب الرئيسية في المملكة المتحدة.

ويجري التخطيط لـ "عشاء كبير"، حيث سيتمكن سكان بريطانيا من الاجتماع والاحتفال بتتويج الملك في كل منزل وشارع.

كما ورد في رسالة قصر باكنجهام بأنه في 8 مايو، من المخطط القيام بأعمال تطوعية لتحسين المناطق.

وتوفيت الملكة إليزابيث الثانية، ملكة بريطانيا العظمى التي حكمت البلاد لأكثر من 70 عاما، في 8 سبتمبر 2022 في اسكتلندا عن عمر يناهز 96 عاما، وأصبح ابنها الأمير تشارلز ملكا، وأطلق عليه اسم تشارلز الثالث، وحصلت زوجته كاميلا على لقب الملكة.