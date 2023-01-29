تجارة طنطا تحصل على اعتماد الأيزو فى إدارة المنظمات التعليمية والجودة

الغربية - عادل ضرة

أعلن الدكتور محمود زكى، رئيس جامعة طنطا، حصول كلية التجارة، على شهادتي الأيزو «2018: 21001» و "الأيزو 9001: 2015" في الإدارة وجودة التعليم كخامس كلية بجامعة طنطا تحصل عليها على مستوى كليات الجامعة، عقب استيفائها لكل معايير الشهادة الدولية.

أعرب الدكتور محمود زكى رئيس الجامعة عن سعادته بحصول كلية التجارة على الاعتماد كخامس كلية بالجامعة تحصل على الاعتماد، موضحاً أن ذلك يأتى فى إطار خطة الجامعة بتطوير الجهاز الفني والإدارية وتبنى النظم الإدارية الحديثة، القائمة على منهجية التفكير العلمي بما يسهم فى دعم الخطة الاستراتيجية للدولة ودعم رؤية مصر 2030.

شهدت الكلية اليوم حضور فريق من المؤسسة المانحة لشهادتي الأيزو «2018: 21001» و«الأيزو 9001: 2015»، ضم الدكتورة سمر فؤاد عمر، والدكتورة منال عبد المنعم درويش والمهندس ممدوح فتحي السيد، بحضور الدكتور محمد حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور هانى الشامى عميد الكلية والدكتور ياسر الجرف وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور طارق رضوان وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب والدكتورة دينا عبد الهادى وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع، ومدير المركز الرئيسي للآداء المؤسسي، والدكتورة صباح شرشو مدير ومركز ضمان الجودة، وأمين الكلية وعدد من السادة أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالكلية، وتم إجراء عمليات المراجعة الخارجية لإدارة الكلية، والقطاعات الرئيسية و القطاعات المساعدة وتشمل قطاعات عميد الكلية، والتعليم والطلاب، والدراسات العليا، وخدمة المجتمع وتنمية البيئة، وقطاع أمين عام الكلية، ومركز ضمان الجودة بالكلية، ورعاية الشباب والإدارة الهندسية، والذي أوصي بمنح كلية التجارة الشهادة الدولية الأيزو "2018: 21001" و"الأيزو 9001: 2015".

من جانبه قدم الدكتور هانى الشامى عميد الكلية التهنئة لجميع العاملين بالكلية، للحصول على شهادتي الأيزو، مثنياً على جهود جميع العاملين بالكلية طوال الفترة الماضية فى استيفاء كافة معايير الشهادة الدولية، وتأهيل الكلية للحصول على الشهادتين.