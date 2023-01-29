"صيدلة طنطا" تحصل على شهادتى الأيزو فى الإدارة وجودة التعليم

فريق المحافظات

أعلن الدكتور محمود ذكى، رئيس جامعة طنطا عن حصول كلية الصيدلة على شهادتي الأيزو «2018: 21001» و«الأيزو 9001: 2015» في الإدارة وجودة التعليم من شركة QME الدولية لتصبح رابع كلية بالجامعة تحصل عليها على مستوى كليات الجامعة، عقب استيفائها لكافة معايير الشهادة الدولية.

وأكد الدكتور محمود ذكى رئيس الجامعة، أن حصول كلية الصيدلة على الاعتماد بعد انتهاء فريق لجنة التدقيق والمطابقة الدولية من زياراته للكلية، يأتى نتاج تضافر العديد من الجهود وتوسيع قاعدة العمل لتسريع وتيرة التطوير، وتطبيق المنظومة الإدارية الحديثة بالكلية ورفع الكفاءة الإدارية، مقدماً خالص التهنئة لفريق العمل بالكلية باعتبارهم شريكا أساسيا فى تحقيق هذا الإنجاز.

جدير بالذكر، أن كلية الصيدلة جامعة طنطا استقبلت فريق من المؤسسة المانحة لشهادتي الأيزو «2018: 21001» و «الأيزو 9001: 2015»، ضم المهندس محمود سلطان استشارى بالشركة العربية للاستشارات الهندسية والنظم، والمهندس طارق خالد بالشركة المانحة، والمهندسة نجوى أحمد بالشركة المانحة وتم إجراء عمليات المراجعة الخارجية لإدارة الكلية، والقطاعات والتي تشمل قطاعات التعليم والطلاب، والدراسات العليا، وشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وقطاع العميد وقطاع الأمين، والذي أوصى بمنح كلية الصيدلة الشهادة الدولية الأيزو «2018: 21001» و«الأيزو 9001: 2015» وذلك بحضور الدكتور محمود سليم نائب رئيس جامعة طنطا لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة سحر محمد الحجار القائم بعمل عميد الكلية ووكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة أمل محمد كمال كباش وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة منى عبد الحميد الأعصر قائم بعمل وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث ، و الدكتورة دينا عبد الهادي المدير التنفيذي للمركز الرئيسي للأداء المؤسسي بالجامعة، والدكتورة صباح شرشور مدير مركز ضمان الجودة بالجامعة، والدكتورة سالي السيد أبو ريشة مدير وحدة ضمان الجودة بالكلية ،والدكتورة ميسرة محمد البوصيري نائب مدير وحدة ضمان الجودة ومسئول الأيزو بالكلية والدكتور بيتر سمير سفير التميز بالكلية، و رؤساء الأقسام العلمية وأعضاء هيئة التدريس وكافة مديري الإدارات بالكلية.