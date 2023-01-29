الرئيس السيسي يعقد مباحثات مع رئيس الوزراء الأرمينى "نيكول باشينيان"

كتب محمد الجالى

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مباحثات مع رئيس الوزراء الأرميني "نيكول باشينيان".

كان الرئيس عبد الفتاح السيسى، التقي اليوم بالقصر الرئاسي في العاصمة الأرمينية ييريفان مع الرئيس "فاهاجن خاتشاتوريان"، رئيس جمهورية أرمينيا، حيث أقيمت للرئيس مراسم الاستقبال الرسمي وتم عزف السلامين الوطنيين واستعراض حرس الشرف.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس أجرى مباحثات مغلقة مع الرئيس الأرميني تبعتها جلسة مباحثات موسعة ضمت وفدي البلدين، حيث رحب الرئيس الأرميني فى مستهلها بالزيارة التاريخية للرئيس، معرباً عن تقدير أرمينيا لمصر على المستويين الرسمى والشعبى، واعتزازها بالروابط الممتدة التى تجمع بين البلدين الصديقين.